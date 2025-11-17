"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab und Elton haben Aussetzer

Stefan Raab (59) und Elton (54) sorgten am Samstagabend mit ihrer neuen RTL-Show "Die Unzerquizbaren" für Unterhaltung, mussten jedoch gleich bei der Premierensendung einen peinlichen Moment über sich ergehen lassen. Moderatorin Laura Wontorra (36) stellte den beiden die Frage, welcher Bundesligist den Cancan aus Jacques Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" als Torhymne spielt. Zur Auswahl standen Borussia Dortmund, der FC Bayern München, der VfL Wolfsburg sowie der 1. FC Köln. Nachdem die beiden bekennenden Fußball-Fans sich beraten hatten, entschieden sie sich für den VfL Wolfsburg. Die richtige Antwort wäre jedoch der FC Bayern München gewesen. "Oh, wie schlecht sind wir denn?", entfuhr es Elton.

Raab versuchte es mit Humor: "Ich schaue Bayern-Spiele nur, bis das erste Tor fällt und schalte in dem Moment weg." Trotz dieses Fauxpas konnten der Produzent und der Moderator die Sendung letztlich für sich entscheiden. In der finalen Runde trat das Duo gegen Vertriebsleiter Ömer Eryigit an, der sich zuvor bravourös durch mehrere Quiz-Runden gekämpft hatte. Doch bei der entscheidenden Frage, wo die Heimat der Humboldt-Pinguine liegt, bewies das eingespielte Team Raab und Elton das nötige Wissen und holte sich den Sieg. Für pointierten Humor sorgten die beiden auch während des Spiels immer wieder, was das Publikum mit Gelächter und Applaus belohnte.

"Die Unzerquizbaren" markiert ein Comeback der besonderen Art für Stefan und Elton, die mit ihrer neuen Sendung an alte Erfolge anknüpfen wollen. Beide verbindet eine lange gemeinsame TV-Karriere, die in Formaten wie TV total und Schlag den Raab Kultstatus erreichte. Elton, einst als Praktikant von Raab bekannt geworden, hat sich mittlerweile als eigenständiger Moderator etabliert. Dass die beiden immer noch harmonieren, zeigte sich nun in ihrem gewohnten Mix aus lockerem Witz und hartnäckigem Ehrgeiz in ihrer neuen Show, die bereits im Vorfeld für Neugier und Vorfreude bei ihren Fans sorgte.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Elton und Bully Herbig

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton bei "Du gewinnst hier nicht die Million", April 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / eventfoto54 Elton und Stefan Raab, November 2005

Anzeige