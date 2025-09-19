Fans sind irritiert von Stefan Raabs Penis-Show im Live-TV

TV-Ikone Stefan Raab (58) sorgt erneut für Schlagzeilen: In der dritten Ausgabe seiner 15-minütigen "Die Stefan Raab Show" auf RTL ging es ziemlich freizügig zu, wie DWDL berichtet. Im Publikum saßen Anhänger der sogenannten "NACKTionalmannschaft", einer Gruppe, die sich für das Nacktrodeln und andere nackte Aktivitäten einsetzt. Auch der Entertainer selbst begann sich zunächst unter einem lila Umhang auszuziehen, ließ dann jedoch lieber einen Gast, den Performer von "Puppetry of the Penis", künstlerische Darbietungen mit seinem besten Stück vorführen– und das völlig unzensiert. Bei den Fans sorgten diese Szenen für reichlich Irritation.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung hagelte es daraufhin neben einigen belustigten Kommentaren auch ordentlich Kritik. Viele Zuschauer reagierten kopfschüttelnd und warfen Raab vor, das Niveau seiner Show zu untergraben. Meinungen wie "Das Niveau sinkt weiter ... was kommt als Nächstes?" oder "Billige Provokation statt echter Kreativität. Was da zur besten Sendezeit geboten wurde, hat mit Unterhaltung nichts zu tun" machten die Runde.

Schon die erste Folge von "Die Stefan Raab Show" konnte die Erwartungen der Fans nicht erfüllen. Viele hatten gehofft, dass die Liveshow mit neuen Ideen und dem alten Stefan-Charme überzeugt. Stattdessen fanden einige die Einlagen – wie etwa die Basketballwürfe im Studio oder nachgestellte Szenen aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten – langweilig und uninspiriert und machten ihrem Ärger auf der Plattform X Luft. Die Nacktauftritte könnten also ein Versuch des Entertainers gewesen sein, das Ruder noch einmal herumzureißen.

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Dritte Folge von "Die Stefan Raab Show", September 2025

Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu"

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025