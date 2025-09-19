Paris Hilton begrüßt neuen Chihuahua-Welpen in der Familie

Paris Hilton (44) hat ihre Familie um ein weiteres Mitglied erweitert – einen kleinen Chihuahua-Welpen! Auf TikTok teilte sie ein charmantes Video, in dem ihre beiden Kinder, der zweijährige Phoenix und seine 22 Monate alte Schwester London, den Neuankömmling begeistert empfangen. Während der kleine Phoenix mit dem verspielten Hündchen durchs Zimmer tobte und rief: "Der Welpe ist hier!", beobachtete London das Schauspiel voller Neugier. "Liebst du sie? Ist sie nicht wunderschön?", fragte Paris ihre Kinder und fügte hinzu: "Sie liebt euch." Den Namen des flauschigen Familienmitglieds hat Paris noch nicht verraten, gab aber auf TikTok einen Hinweis: "Es ist ikonisch."

Ihre Fans ließen in den Kommentaren ihrer Kreativität freien Lauf und machten Vorschläge für den Namen des Welpen. Chanel, Dior, Stella und Versace wurden als Kandidaten gehandelt. Die Liebe zu Hunden ist bei Paris, für die ihr Barbie-Image ein Schutzschild ist, nichts Neues. Nicht nur genießen ihre vierbeinigen Freunde ein Leben in luxuriösen "Mini-Villen", die sogar mit Kronleuchtern ausgestattet sind, sondern sie haben auch ihre eigene Instagram-Präsenz. Ab dem 23. September wird Paris mit ihren Hunden sogar auf YouTube in ihrer Animationsserie "Paris & Pups" zu sehen sein. Die Show basiert lose auf ihrem eigenen Leben und erzählt die Abenteuer eines Mädchens, das in einem Penthouse zusammen mit fünf Hunden wohnt.

Paris hat schon seit ihrer Kindheit eine große Liebe für Hunde und teilt diese Leidenschaft inzwischen mit ihrer eigenen Familie. Sie betont immer wieder, wie wichtig das gemeinsame Leben mit den Tieren für sie ist. Diese Überzeugung teilte sie auch, als sie im Jahr 2024 einen geretteten Hund aus den verheerenden Waldbränden in Los Angeles vorübergehend bei sich aufnahm und später zu seiner Familie zurückbrachte. Mit ihrem Ehemann Carter Reum und ihren beiden Kindern hat sie dies zu einem zentralen Bestandteil ihres Familienlebens gemacht. Zu besonderen Anlässen wie dem nationalen Welpentag teilt sie regelmäßig herzerwärmende Momente ihrer Kinder mit den Hunden. "Meine ganze Liebe für Hunde kann ich jetzt mit meinen Babys teilen", verrät Paris, die nach dem Verlust ihres Hauses in den diesjährigen Waldbränden durch den Trost ihrer Tierliebe und ihrer Familie Kraft tankt.

Getty Images Paris Hilton im Februar 2025

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

Instagram / parishilton Unternehmerin Paris Hilton und ihre zwei Kinder

