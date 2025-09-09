Selena Gomez lädt Paris Hilton zur privaten Hochzeit ein

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) bereiten sich auf einen der schönsten Tage ihres Lebens vor: ihre Hochzeit. Während nicht viele Details über die Feierlichkeiten des Paares bekannt sind, sorgt ein Name auf der Gästeliste nun für Aufsehen. Wie Nicky Hilton (41) in einem Gespräch mit Access Hollywood verrät, ist ihre Schwester Paris (44) eingeladen. Allerdings wird die Hotelerbin offenbar nicht bei der Zeremonie dabei sein. Auf Nickys Frage, ob sie hingehe, erklärt sie: "Ich wollte das nicht sagen, aber ich weiß es nicht. Ich hatte nicht vor, hinzugehen."

Das Paar, das seit 2023 zusammen ist und sich im Dezember 2024 verlobt hat, plant, sich in einem privaten Anwesen das Jawort zu geben. Ein genauer Termin wurde bisher nicht bekannt gegeben, aber Insider verrieten, dass das Event noch in diesem Monat stattfinden soll. Die beiden halten ihre Hochzeitsdetails ungewöhnlich geheim, abgesehen von Selenas kulinarischen Wünschen: Auf der Speisekarte erwartet die Gäste keine traditionelle Torte, sondern ihre geliebten Biscuits and Gravy, ein unkompliziertes Dessert ganz nach ihrem Geschmack.

Neben Selenas Dessertwunsch sorgte allerdings noch etwas anderes für eine Überraschung. Wie kürzlich bekannt wurde, sind enge Freunde der Sängerin nicht zur Hochzeit eingeladen – darunter ihre Only Murders in the Building-Kollegen Steve Martin (80) und Martin Short (75). Das gaben die beiden mit einer Prise Humor gegenüber Extra preis: Die Schauspieler erklärten, zwar nicht auf der Gästeliste zu stehen, aber dennoch ein beeindruckendes Hochzeitsgeschenk vorzubereiten. "Wir werden mit Handmikrofonen einschweben und etwas umsetzen", scherzte Steve.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images, Emma McIntyre/Getty Images Collage: Selena Gomez und Paris Hilton

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short