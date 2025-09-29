Paris Hiltons Kinder Phoenix und London sind beste Freunde

Paris Hilton (44) kann ihr Glück als Mutter kaum fassen. Die beiden Kinder des Reality-TV-Stars, Phoenix Barron und London Marilyn, verbindet eine außergewöhnlich innige Beziehung, wie Paris in einem exklusiven Interview mit dem Magazin People verriet. "Sie sind beste Freunde", schwärmt die stolze Mutter. Die beiden Geschwister seien fast unzertrennlich und verbringen ihre Zeit meistens zusammen. "Es ist, als wären sie Zwillinge. Es ist einfach das Süßeste. Ein eingebauter bester Freund fürs Leben!", beschreibt Paris das Verhältnis ihrer Kinder.

Phoenix, der im Januar 2023 geboren wurde, sei ein fürsorglicher großer Bruder, der stets ein wachsames Auge auf seine kleine Schwester hat. Die im November 2023 zur Welt gekommene London bewundere ihren Bruder sehr und schaue zu ihm auf. Für Paris und ihren Mann Carter Reum, mit dem sie die Kinder gemeinsam großzieht, fliegt die Zeit nur so dahin. Die stolze Mutter betonte, wie sehr sie sich über die Familie freut, die sie sich immer gewünscht hat. "Es war schon immer mein Traum, Mutter zu sein. Jetzt so eine Liebe und Bindung in meiner eigenen Familie zu erleben, ist unbeschreiblich", erklärte Paris.

Die Familie genießt derzeit ihr Leben in einem neuen Zuhause, das den perfekten Rahmen für das gemeinsame Glück bietet. Paris und Carter legen großen Wert darauf, ihren Kindern liebevolle Erinnerungen zu schaffen. Neben ihrer Rolle als fürsorgliche Mutter teilt Paris auch immer wieder Einblicke in ihr Familienleben über soziale Medien. Mit ihrer neuen Rolle scheint sich der vielseitige Star rundum erfüllt zu fühlen, und die Freude über die harmonische Beziehung zwischen Phoenix und London ist dabei ein besonders schöner Bestandteil ihrer Familiengeschichte.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, Februar 2025

Instagram / parishilton Unternehmerin Paris Hilton und ihre zwei Kinder