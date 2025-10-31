Ein Überblick: Die krassesten Halloween-Kostüme der Promis

Wenn Halloween naht, sind die Stars bereit, ihre beeindruckendsten Kostüme zu präsentieren. Eine, die dabei Jahr für Jahr Maßstäbe setzt, ist Heidi Klum. 2011 schockte das deutsche Model ihre Fans mit dem Horror-Look einer Figur, die sie "Die sichtbare Frau" nannte. Ihr Kostüm sah aus wie ein Körper ohne Haut, mit sichtbaren Adern und blutigen Details. "Es ist im Grunde wie ich nackt... Nur, dass all meine Venen und mein Blut sichtbar sind", erklärte Heidi im People-Interview über den gruseligen Look, mit dem sie bei ihrer legendären Halloween-Party alle Blicke auf sich zog. Dies war ihr 13. Event dieser Art, und sie habe etwas komplett Neues ausprobieren wollen.

Auch andere Prominente legen sich zu Halloween ins Zeug und beeindrucken mit aufwendig gestalteten Outfits. LeBron James (40) etwa verkörperte den Horror-Clown Pennywise aus "Es" und sorgte damit für Gänsehaut und Begeisterung unter seinen Fans – ein Bild davon liegt OK! Magazine vor. Stars wie Winnie Harlow (31), Demi Lovato (33) oder Paris Hilton (44) sind in diesem Jahr ebenfalls mit kreativen und überraschenden Kostümen aufgefallen. Winnie ehrte Whitney Houston, während Demi sich selbst aufs Korn nahm und eine Meme-Version von sich darstellte. Paris, begleitet von ihrer Familie, erschien in einer glamourösen Version von Tinkerbell.

Heidi gilt als Königin von Halloween und lässt sich jedes Jahr von Neuem kreative Kreationen einfallen, um ihre Fans zu beeindrucken. Ihre Halloween-Partys sind legendär, und genauso berüchtigt sind ihre Verwandlungen. Mit viel Liebe zum Detail und Unterstützung durch erfahrene Kostümbildner hat Heidi von Insekten über Fabelwesen bis hin zu anatomisch inspirierten Schocker-Looks alles durchprobiert. Erst vor wenigen Tagen überraschte Heidi mit einer spannenden Ankündigung: Im Gespräch mit dem Magazin People verriet sie, dass sie ihr Kostüm für 2026 bereits festgelegt habe – und das, obwohl das Outfit für 2025 noch geheim blieb.

Imago Heidi Klum bei ihrer 12. Halloween-Party im Jahr 2011

Getty Images LeBron James im Juni 2025

Getty Images Heidi Klum bei "Blinded By Delight" Show in Berlin, Oktober 2025

