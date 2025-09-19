Regisseur Tim Burton und Monica Bellucci haben sich getrennt

Hollywood-Regisseur Tim Burton (67) und die italienische Schauspielerin Monica Bellucci (60) haben ihre Trennung bekanntgegeben. In einer gemeinsamen Erklärung, die das Paar laut Daily Mail am Freitag veröffentlichte, betonen die beiden ihren tiefen Respekt und ihre Zuneigung füreinander: "Es ist mit viel Respekt und tiefer Sorge füreinander, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen." Monica und Tim waren seit Anfang 2023 offiziell ein Paar. Zuletzt zeigten sie sich im November 2024 sichtlich verliebt beim Internationalen Filmfestival in Marrakesch oder auch bei einem Spaziergang in Paris Seite an Seite.

Die Beziehung der beiden war nicht nur privat, sondern auch beruflich von Bedeutung. Tim führte die Regie bei Monicas Mitwirkung im Film "Beetlejuice Beetlejuice", einem gemeinsamen Projekt, das ihre kreative Zusammenarbeit unter Beweis stellte. Zuletzt war Monica auch bei einer besonderen Feier an Tims Seite: Die Schauspielerin unterstützte ihn, als er in Hollywood mit einem Stern auf dem weltberühmten Walk of Fame geehrt wurde. Freunde und Kollegen wie Michael Keaton (74) und Winona Ryder (53) würdigten ihn bei dieser Veranstaltung, während Monica stolz an seiner Seite stand.

Für beide war diese Beziehung nicht ihre erste prominente Partnerschaft. Monica war zuvor unter anderem mit Künstler Nicolas Lefebvre (43) liiert und war 16 Jahre mit Schauspieler Vincent Cassel (58) verheiratet, mit dem sie zwei Töchter hat. Tim war viele Jahre mit Schauspielkollegin Helena Bonham Carter (59) zusammen, deren einmalige Wohnsituation während der Beziehung – sie lebten in miteinander verbundenen Häusern – oft für Schlagzeilen sorgte. Trotz des Endes ihrer Beziehung scheint die Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung zwischen Monica und Tim fortzubestehen, wie ihr Statement nahelegt.

Getty Images Monica Bellucci und Tim Burton, Oktober 2023

Getty Images Tim Burton und Monica Bellucci bei der Premiere von "Beetlejuice Beetlejuice" im August 2024

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, Februar 2012