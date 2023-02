Fotobeweis: Monica Bellucci und Tim Burton sind ein Paar!

Jetzt ist es offiziell! Erst vor wenigen Tagen hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Tim Burton (64) und Monica Bellucci (58) miteinander anbandeln würden. So sollen sich der Ex von Helena Bonham Carter (56) und die Schauspielerin bereits seit vier Monaten daten. Dazu geäußert hatten sich der Filmregisseur und die gebürtige Italienerin bisher nicht. Doch nun zeigten sich Tim und Monica das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden gemeinsam den Valentinstag verbrachten. Fotografen lichteten den 64-Jährigen und die "Spectre"-Darstellerin bei einem romantischen Spaziergang am Abend des Tages der Liebe ab. Dabei gelang es ihnen, das Paar nicht nur beim Turteln, sondern auch bei einem innigen Kuss zu erwischen.

Seit seiner Trennung von Harry Potter-Star Helena im Jahr 2014 hatte man Tim nicht mehr mit einer Frau in der Öffentlichkeit gesehen. Aus der Beziehung zu der Schauspielerin entstanden zwei Kinder. Ob diese Monica bereits kennenlernen durften, ist bislang unklar. Auch bleibt abzuwarten, ob sich der Regisseur und die 58-Jährige noch selbst zu ihrer Beziehung äußern werden.

Getty Images Tim Burton, Regisseur

Getty Images Monica Belucci im Februar 2015

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, 2006

