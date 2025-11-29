"Charlie und die Schokoladenfabrik" kehrt zurück ins Kino

Tim Burton (67) bringt seinen märchenhaften Kultfilm "Charlie und die Schokoladenfabrik" zurück auf die große Leinwand – und das pünktlich zum 20. Jubiläum. Ab dem 2. Dezember 2025 läuft die der Film bundesweit im Rahmen der "Best Of Cinema"-Reihe in den Kinos, wie Filmstarts berichtet. Wer die verspielte Fantasiewelt einst verpasst hat oder sie wieder erleben will, bekommt jetzt die Chance, Willy Wonka auf großer Leinwand zu erleben.

"Charlie und die Schokoladenfabrik" gehört zu den Höhepunkten der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Regisseur Tim und Johnny Depp (62). Mit speziellem Augenmerk auf schrille Optik und besondere Charaktere erschufen sie ein einzigartiges Kinoerlebnis, das bis heute begeistert. Der 2005 erschienene Klassiker, basierend auf dem Buch von Roald Dahl, erzählt von einer Fabrik, in der Schokolade sprudelt und selbst die Blumen zum Anbeißen sind. Neben Johnnys unvergesslicher Darbietung als Willy Wonka beeindruckte der damals noch junge Freddie Highmore (33) mit seiner Darstellung des liebenswerten Charlie Bucket.

Tim, der Meister hinter diesem farbenfrohen Klassiker, ist längst ein fester Bestandteil der Filmgeschichte. Erst vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Regisseur für sein Lebenswerk mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt. Mit Filmen wie "Edward mit den Scherenhänden" oder "Sleepy Hollow" prägte er über Jahrzehnte den Fantasy- und Gothic-Stil in Hollywood. Der Regisseur ist für seine bildstarken Welten bekannt, in denen Außenseiter zu Helden werden.

ActionPress Eine Szene aus "Charlie und die Schokoladenfabrik"

United Archives GmbH Eine Szene aus "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Getty Images Tim Burton, Regisseur