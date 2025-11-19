So eng sind Johnny Depp und Autor Tim Burton befreundet

Johnny Depp (62) hat während umfangreicher Interviews in Frankreich für eine neue Dokumentation über Tim Burton (67) ganze vier Stunden über seinen langjährigen Freund gesprochen. Die Doku mit dem Titel "Tim Burton: Life in the Line" beleuchtet das Leben und Werk des gefeierten Regisseurs. Regisseurin Tara Wood, die Johnny für den Vierteiler befragte, erzählte dem Magazin People, dass es eine Freude gewesen sei, mit dem Schauspieler über Tim zu sprechen: "Ich glaube, Tim Burton ist sein Lieblingsthema."

Tara beschrieb, wie offen Johnny über die besondere Bindung sprach: "Wir hätten eine eigene Doku nur über Tim und Johnny machen können." Die Filmemacherin betonte, dass der Schauspieler nicht nur von ihrer ersten Zusammenarbeit für "Edward mit den Scherenhänden" erzählte, sondern auch davon, wie Tim in schweren Zeiten für seine Familie da war. "Ich wünschte, jeder könnte Johnny Depp treffen. Er ist so entwaffnend und freundlich, dass man sich sofort wohlfühlt", schwärmte Tara. Neben Johnny kommen in der Dokumentation weitere enge Weggefährten von Tim zu Wort, darunter Michael Keaton (74), Jenna Ortega (23), Winona Ryder (54) und Helena Bonham Carter (59).

Die Doku beleuchtet Tims Weg von der Kindheit in Burbank bis zu "Beetlejuice Beetlejuice" aus dem Jahr 2024 und legt ein Leitmotiv frei, das sich laut Tara wie ein roter Faden durch sein Werk zieht: das missverstandene Monster. "Das sieht man in all seinen Filmen", sagte sie dem Magazin. Ob "Dumbo", "Sweeney Todd", "Corpse Bride" oder Johnnys Ichabod Crane in "Sleepy Hollow" – Figuren, die nicht ins Raster passen, sind Tims Markenzeichen. Auch Freunde erkennen sich darin wieder. Für Johnny ist dieser Blick auf Außenseiter mehr als ein Stilmittel. Er und der Regisseur teilen eine künstlerische Sprache und eine Loyalität, die hinter den Kulissen mit stillen Gesten, langen Gesprächen und unverbrüchlichem Vertrauen gewachsen ist.

Collage: Instagram / Getty Images Collage: Johnny Depp und Tim Burton

Getty Images Helena Bonham Carter, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp in "Sleepy Hollow"