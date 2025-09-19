So spannend geht Staffel zwei von "High Potential" los

Die zweite Staffel der Erfolgsserie "High Potential" startet mit Spannung und neuen Herausforderungen. Die Zuschauer können sich auf eine erweiterte Handlung freuen, denn die Staffel beginnt mit einem zweiteiligen Auftakt, der direkt an das Finale der ersten Staffel anschließt. Morgan, gespielt von Kaitlin Olson (50), muss sich dabei nicht nur neuen Fällen im Major-Crimes-Team der LAPD stellen, sondern auch einem altbekannten Gegenspieler: dem "Game Maker", der für reichlich Kopfzerbrechen sorgt. Für zusätzliche Verwicklungen – und starke Emotionen – sorgt außerdem die Rückkehr von Morgans Ex, dem FBI-Informanten Roman.

Judy Reyes (57), die in der Serie Selena verkörpert, verriet gegenüber US Magazine, dass ein neuer Sheriff in der kommenden Staffel die Dynamik des Teams ordentlich durcheinanderwirbelt. Diese Veränderung führt zu Konflikten und Unsicherheiten – besonders für Selena, die um ihre Position kämpfen muss. Verstärkung bekommt der Cast außerdem durch Steve Howey (48), der den geheimnisvollen Wagner spielt und mit seiner undurchsichtigen Vergangenheit die Handlung bereichert. Auch Javicia Leslie (38) zeigte sich begeistert von der Entwicklung ihrer Figur Daphne, die als "rising junior detective" vor neuen beruflichen wie emotionalen Herausforderungen steht. Mit insgesamt 18 Episoden bietet die Staffel zudem mehr Raum für tiefere Charakterzeichnungen und überraschende Wendungen.

Die Serie besticht durch ihre gelungene Mischung aus Krimi und persönlichem Drama. Schon in der ersten Staffel überzeugte Kaitlin Olson als hochintelligente Morgan, die geschickt zwischen Polizeiarbeit und Mutterrolle balanciert. Fesselnd sind dabei nicht nur die clever inszenierten Fälle, sondern auch die spürbare Chemie zwischen den Charakteren – allen voran Morgan und Detective Karadec, gespielt von Daniel Sunjata. Trotz offensichtlicher Sympathien bleibt ihre Beziehung allerdings weiter in der Schwebe. Showrunner Todd Harthan betont, dass die Interaktionen der Figuren bewusst langsam aufgebaut werden, um ihr volles emotionales Potenzial auszuschöpfen. Fans dürfen sich also auf eine spannende Staffel freuen, die viel Raum für Entwicklungen und Entdeckungen bietet.

Getty Images Der Cast der Krimi-Serie "High Potential"

Getty Images Steve Howey, Schauspieler

Getty Images Kaitlin Olson, Schauspielerin, 2024

