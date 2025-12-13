Jamie-Lynn Sigler spielt Ärztin mit MS bei "Grey’s Anatomy"

Jamie-Lynn Sigler (44) kehrt nach einer dreijährigen Pause auf die Fernsehbildschirme zurück und wird in der Erfolgsserie Grey's Anatomy zu sehen sein. In der Episode, die am 15. Januar 2026 ausgestrahlt wird, übernimmt sie die Rolle der Dr. Laura Kaplan, einer Urologin, die mit Multipler Sklerose (MS) lebt. Auf Einladung von Catherine Fox, gespielt von Debbie Allen (75), kommt sie ins Grey Sloan Memorial Hospital und bringt eine besondere Perspektive in den Fall von Richard ein, dargestellt von James Pickens Jr. (71). Die Rolle wurde laut Deadline speziell für Jamie-Lynn geschaffen, die selbst seit über zwei Jahrzehnten mit MS lebt.

Hinter den Kulissen war es den Produzenten und der Schauspielerin extrem wichtig, dass die Figur nicht über ihre Erkrankung definiert wird, sondern als kompetente Medizinerin mit erfülltem Leben und Karriere auftritt. Jamie-Lynn lebt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit MS und erhielt mit 20 die Diagnose, die sie lange für sich behielt. Mit Dr. Laura Kaplan bringt die Serie nun eine Geschichte, die medizinische Realität und authentische Darstellung verbindet – ohne Klischees.

Bereits vor einigen Jahren hatte Jamie-Lynn im Podcast "Katie’s Crib" sehr offen darüber gesprochen, wie die Krankheit ihren Alltag als Mutter beeinflusst. "Manchmal fühle ich mich schuldig oder schlecht, weil ich Beau nicht mit meiner Sche*** belasten will", erklärte die Schauspielerin damals in "Katie’s Crib". Ihr Sohn habe ihr aber nie das Gefühl gegeben, dass etwas an ihr anders sei. "Das Einzige, was er immer hervorhebt, ist, warum er mich liebt. Ich bin dankbar für ihn", schwärmte Jamie-Lynn.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie-Lynn Sigler bei den Texas Film Awards 2025 in Austin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie-Lynn Sigler beim Tribeca Festival 2025 im BMCC Theater in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie-Lynn Sigler beim Sopranos-25-Jahre-Wiedersehen beim Tribeca Festival im Beacon Theatre in New York