Verbot vom Label: Halsey darf kein weiteres Album machen

Halsey (30) sorgt mit einem ehrlichen Interview für Aufsehen: Die Sängerin erklärte im Gespräch mit Apple Musics Zane Lowe (52), warum ihre Fans derzeit vergeblich auf neue Songs warten. "Ich kann im Moment kein Album machen. Ich darf nicht. So ist die Realität", stellte sie laut People klar. Der Grund: Ihr letztes Werk "The Great Impersonator", das im Oktober 2024 erschien, habe laut Label die Erwartungen nicht erfüllt. Dabei landete die Platte immerhin auf Platz zwei der Billboard 200 und verkaufte sich in der ersten Woche 100.000 Mal – Zahlen, die viele Stars sich nur wünschen würden. "Das wäre für die meisten ein Riesenerfolg. Aber im Vergleich zu meinen früheren Ergebnissen gilt es als Flop", so Halsey.

Vor allem ihr Album "Manic" mit dem Nummer-eins-Hit "Without Me" setzt hohe Maßstäbe: Der Song ist inzwischen sechsfach Platin ausgezeichnet und machte die Sängerin weltweit zur Pop-Ikone. Die Erwartungen des Labels liegen dementsprechend hoch. "Sie wollen Manic-Zahlen von mir", erklärte Halsey und spielte damit auf die Rekorderfolge ihres dritten Albums an. Um den Druck zu verdeutlichen, erwähnte die Sängerin sogar, dass in internen Gesprächen Namen anderer Superstars gefallen seien – darunter auch Taylor Swift (35). "Sie haben gesagt: 'Warum kannst du nicht einfach Taylor-Zahlen machen?'", erzählte Halsey im Interview. "Und ich dachte nur: Ich bin nicht Taylor Swift, ich bin ich. Ich mache meine eigene Musik und meine eigenen Shows."

Ganz untätig ist Halsey trotzdem nicht: Ihre "My Last Trick"-Tour wurde zur erfolgreichsten Konzertreise ihrer Karriere und war restlos ausverkauft. Schon bald startet zudem die "Back to Badlands"-Tour zum Jubiläum ihres Debüts. Trotz der Label-Hürden bleibt die Musikerin positiv und dankt ihren Fans: "Gott segne sie, denn meine Fans sind der einzige Grund, warum ich überhaupt noch etwas machen kann."

Getty Images Halsey, August 2025

Getty Images Halsey, Sängerin

Getty Images Camila Cabello, Taylor Swift und Halsey bei den American Music Awards 2019