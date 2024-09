Deswegen wird Halseys neues Album persönlicher als je zuvor

Im kommenden Oktober veröffentlicht Ashley Frangipane alias Halsey (29) ihr fünftes Studioalbum "The Great Impersonator". Wie in ihrer bisherigen Musik soll sich die Sängerin auch auf ihrer neuen Platte von ihrer verletzlichen Seite zeigen – jedoch wird es diesmal wohl persönlicher als je zuvor. Im Interview bei "TikTok Radio" erklärt die "Without Me"-Interpretin jetzt, woran das liegt: In der Vergangenheit sei sie sehr offen bezüglich ihrer Erfahrungen als Ashley gewesen, diesmal gehe es jedoch um ihre Bühnenpersönlichkeit Halsey. "Ich glaube, einige dieser Songs sind eher so, als würde ich den Vorhang zu der Version von mir öffnen, die man bereits kennt. Und ich denke, das sorgt dafür, dass es ein bisschen anders ankommt", betont sie.

Die 29-Jährige führt weiter aus, sie habe sich in ihrer Musik schon immer offenbart, jedoch habe es nie den gleichen Punkt getroffen wie jetzt. "Ich war wirklich sehr ehrlich und offen bezüglich meines Lebens als Ashley, über meine Beziehungen und meine mentale Gesundheit und Trennungen und solche Dinge", erläutert sie und ergänzt: "Und obwohl das wirklich der persönlichste Teil meines Lebens ist, weiß ich nicht, ob es denselben Effekt hat, weil die Leute Ashley nicht so gut kennen." Sie sei ihren Fans eben als ihr Alter ego Halsey bekannt – daher fühle sich ihr neues Album anders an als ihre vergangenen Alben.

Halsey begann schon im Alter von 17 Jahren damit, Musik zu schreiben. Erste Bekanntheit erlangte sie durch die Streaming-Plattform SoundCloud, auf der sie 2014 mit ihrem Song "Ghost" entdeckt wurde. Sie unterschrieb damals bei dem Musiklabel Astralwerks und veröffentlichte im darauffolgenden Jahr ihr erstes Album "Badlands". Den endgültigen Durchbruch schaffte sie jedoch mit der Single "Closer", die sie in Zusammenarbeit mit dem DJ-Duo The Chainsmokers herausbrachte. Seitdem ist die Musikerin, die erst kürzlich ihre Verlobung mit "Victorious"-Star Avan Jogia (32) auf X offiziell machte, nicht aufzuhalten – und aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken.

Getty Images Halsey im Mai 2023

Getty Images Halsey im März 2023

