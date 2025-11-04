Trotz Notaufnahme: Halsey rockt Boston mit voller Power

Halsey (31) hat sich nach ihrem ersten Konzertabend in Boston auf ihrer "Back to Badlands"-Tour in die Notaufnahme begeben müssen. Die Sängerin teilte am 3. November in ihrer Story auf Instagram ein Update mit ihren Fans, indem sie erklärte: "Boston, ich bin ehrlich zu euch, nach der Show letzte Nacht war ich bis sechs Uhr morgens in der Notaufnahme." Obwohl sie keine Details zu dem "kleinen medizinischen Notfall" verriet, zeigte sich Halsey optimistisch: "Mir geht’s jetzt absolut gut und ich bin bereit, heute Abend zu rocken!"

Vor ihrem zweiten Konzert im MGM Music Hall at Fenway drückte die Musikerin nicht nur ihre Vorfreude auf die bevorstehende Show aus, sondern bedankte sich auch ausdrücklich beim Massachusetts General Hospital und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. "Das war das beste Team, das ich je erlebt habe", schrieb sie. Trotz ihres Aufenthalts in der Notaufnahme wolle sie die Bühne erneut betreten, werde es aber möglicherweise etwas ruhiger angehen lassen. "Wenn ich mein Tempo anpasse, wisst ihr jetzt warum!"

Die Sängerin ist bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte und ihre Verbundenheit zu ihren Fans. Seit Beginn ihrer Karriere teilt Halsey, die mit bürgerlichem Namen Ashley Nicolette Frangipane heißt, immer wieder auch persönliche Höhen und Tiefen in den sozialen Medien. Zuletzt hatte sie sich nach der Geburt ihres Kindes 2021 über die Herausforderungen als Mutter im Musikbusiness geäußert und gezeigt, wie wichtig es ihr ist, authentisch zu bleiben. Ihre Fans feiern sie nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Offenheit und ihre Fähigkeit, private Einblicke charmant und direkt mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Getty Images Halsey bei den 77. Primetime Emmy Awards in Los Angeles, 14. September 2025

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin, im Juni 2022

Getty Images Halsey und Avan Jogia beim Filmfestival in Venedig, September 2025