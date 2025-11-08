Halsey bei Konzert belästigt: Fan fasst der Sängerin an Po

Ein verstörender Vorfall überschattete ein Konzert von Halsey (31) in Washington, D.C., als ein Fan während ihrer Performance die Grenzen des Anstands überschritt. Ein Video auf X zeigt, wie die Sängerin gerade dabei war, ihren Song "Is There Somewhere" zu performen, als ein unbekannter Konzertbesucher aus der Menge heraus unter ihren Lederminirock griff und seine Hand kurz an ihrem Gesäß landen ließ. Dann ist eine Hand in einem Handschuh zu sehen, vermutlich die der Security. Die Person schritt ein und entfernte die Hand des Fans, jedoch erst nach einigen Sekunden. Halsey selbst schien nichts davon mitzubekommen und setzte ihre Show unbeirrt fort.

Der Vorfall wurde von einem Fan gefilmt, der direkt hinter dem Täter stand, und sorgt aktuell online für heftige Diskussionen. Das Video verbreitete sich rasant auf sozialen Medien, und viele Kommentatoren fordern eine klare Haltung gegen solche Übergriffe. Der respektlose Zwischenfall erinnert an andere Ereignisse der letzten Zeit, bei denen das Verhalten von Fans für Schlagzeilen sorgte. So wurde Billie Eilish (23) von einem Fan begrapscht, während Bebe Rexha (36) bei einem Konzert durch einen geworfenen Gegenstand im Gesicht verletzt wurde.

Halsey, die nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre ehrliche und unverblümte Art bekannt ist, hat in ihrer Karriere immer wieder eine besondere Verbindung zu ihren Fans aufgebaut. Als Mutter eines Kindes und jemand, der oft persönliche und emotionale Themen in ihren Songs anspricht, schätzen ihre Anhänger besonders ihre Sensibilität und Authentizität. Solche Vorfälle auf Konzerten werfen jedoch immer wieder die Frage auf, wie sicher sich Künstler auf der Bühne fühlen können und wie solche Grenzverletzungen unterbunden werden können. Bislang hat sich Halsey nicht direkt zu dem Geschehen geäußert.

Getty Images Halsey, Grammy-Gewinnerin

IMAGO / Christian Ender Halsey bei den Filmfestspielen in Venedig

Getty Images Billie Eilish in Miami im Oktober 2025