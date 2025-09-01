Halsey strahlt mit ihrem Verlobten auf dem Red Carpet

Halsey (30) zog bei der amfAR-Gala in Venedig alle Blicke auf sich. Die Sängerin, die mit ihrem Verlobten Avan Jogia (33) erschien, präsentierte sich in einem beeindruckenden mitternachtsblauen Korsettkleid, entworfen von Designer Erik Charlotte. Während die Musikerin mit rauchigem Augen-Make-up und auffälligem Platinschmuck glänzte, hielt sich der Schauspieler an einen elegant-schlichten schwarzen Anzug. Gemeinsam posierte das Paar, das sich im letzten Jahr verlobte, auf dem roten Teppich. Neben den beiden verliebten Turteltauben sorgten weitere Stars wie Ava Max (31), Paris Jackson (27) und Laura Harrier für Glamour auf dem Event.

Das glamouröse Ereignis, das im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig stattfand, hatte einen wohltätigen Zweck: Mit seinen Einnahmen unterstützt die amfAR-Gala die Forschung zur Behandlung und Prävention von AIDS. Für Halsey hatte der Abend jedoch eine persönliche Note – nicht zuletzt, weil sie ihre Beziehung zu Avan Jogia nun auch unter den wachsamen Augen der internationalen Presse offiziell bestätigte. Ihre Liebe wurde erstmals im Juni 2023 öffentlich, und spätestens mit dem Auftritt des Paares bei den MTV Video Music Awards gewann die Spekulation um ihre Verlobung an Fahrt.

Die "Without Me"-Sängerin, die einen dreijährigen Sohn aus einer früheren Beziehung mit Alev Aydin hat, sprach kürzlich offen über die Unterstützung, die ihr zukünftiger Ehemann in schwierigen Zeiten geboten hat. In einem Interview berichtete sie, dass Avan an ihrer Seite stand, als sie mit einer schweren Krankheitsdiagnose, Lupus und einer Form von Leukämie, zu kämpfen hatte. Ebenso half er ihr, die Herausforderungen einer postpartalen Depression zu meistern. "Er hat mich motiviert, an mir zu arbeiten", schwärmte Halsey und zeigte einmal mehr, dass die Verbindung zu Avan nicht nur oberflächlich glanzvoll, sondern tief und bedeutungsvoll ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Avan Jogia und Halsey bei der amfAr Gala in Venedig, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Halsey und Avan Jogia beim Filmfestival in Venedig, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Halsey im September 2024