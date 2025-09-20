Nach Nackt-Auftritt: Jugendschutz prüft Stefan Raabs Show

Stefan Raab (58) sorgt erneut für Aufsehen! In seiner neuen Show auf RTL ließ der Entertainer am Mittwochabend einen Gast auftreten, der unter dem Titel "The Puppetry of Penis" eine abstruse Darbietung zeigte. Dabei formte der Performer unter anderem ein Uhrenarmband aus seinen Genitalien. Während das Studiopublikum teils geschockt, teils amüsiert reagierte, kochen auch in den sozialen Netzwerken die Emotionen hoch. Während einige Nutzer Raabs Mut lobten, sprechen andere von einem Tiefpunkt im deutschen Fernsehen.

Die kontroverse Aktion hat nun laut den Berichten von dpa auch die Niedersächsische Landesmedienanstalt [NLM] auf den Plan gerufen. Bereits am Tag nach der Ausstrahlung sind dort mehrere Beschwerden eingegangen. Die Behörde prüft nun, ob der Auftritt gegen die Jugendschutzbestimmungen verstößt. Speziell geht es um die Frage, ob Inhalte wie die gezeigten vulgären Akrobatiken über bloße Geschmacklosigkeit hinausgehen und die Entwicklung Jugendlicher beeinträchtigen könnten. Besonders in der Sendezeit um 20.15 Uhr gelte es, die Bedürfnisse von Zuschauern ab 12 Jahren im Auge zu behalten, so die NLM. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus.

Der Entertainer ist bekannt dafür, mit seinen Shows immer wieder die Grenzen des guten Geschmacks auszuloten. Doch mit seiner neuesten Penis-Performance traf Stefan ganz sicher nicht den Geschmack von Daniela Büchner (47). Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit zeigte sich nach der Show fassungslos und wetterte im Netz: "Ich kann es gar nicht in Worte fassen – ich bin einfach schockiert."

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Dritte Folge von "Die Stefan Raab Show", September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / nicepix.world Daniela Büchner, April 2025

Anzeige