"Vollflop des Jahres": Olli Pocher zerlegt Stefan Raabs Show

Die Einschaltquoten für die neue Show von Stefan Raab (59) haben einen drastischen Einbruch erlebt. Während die erste Episode im September noch etwa 1,71 Millionen Zuschauer anlockte und mit einem Marktanteil von 14 Prozent solide gestartet war, schalteten diese Woche laut oe24.at nur noch 560.000 Menschen ein. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung lediglich auf einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Der erneute Quotenschwund setzt sich damit fort, nachdem auch die Wochen zuvor mit ähnlich niedrigen Zahlen kaum für Begeisterung gesorgt hatten. Gründe wie die zeitgleich laufende Fußballübertragung scheinen nur einen Teil des Problems zu erklären.

Diese Entwicklung ruft nun auch Komiker Oliver Pocher (47) auf den Plan, der in den sozialen Netzwerken kein Blatt vor den Mund nimmt. Er bezeichnet die Sendung als "größten Flop des Jahres" und spekuliert darüber, dass sie möglicherweise schon Ende des Jahres eingestellt werden könnte. Oliver hebt dabei die angeblichen Kostenverhältnisse hervor: Medienberichten zufolge soll der Vertrag zwischen der Produktionsfirma von Stefan Raab und RTL ein Volumen von rund 90 Millionen Euro umfassen. Gleichzeitig sorgt die Schließung von 99pro media, einer Produktionsfirma mit rund 120 Angestellten, für Gesprächsstoff. Oliver verknüpft die hohen Produktionskosten und die Entlassungen und kritisiert diese Zusammenhänge scharf. In den sozialen Netzwerken bekommt er für seine Aussagen jedoch auch Gegenwind: Fans fordern ihn auf, sich auf seine eigenen Projekte zu konzentrieren.

Die Kritik ist jedoch nicht vollkommen überraschend, denn schon vor wenigen Monaten äußerten sich Branchenkenner skeptisch gegenüber Stefan Raabs Rückkehr. Während der Entertainer früher für frischen Wind im deutschen Fernsehen sorgte, werfen ihm Kritiker nun vor, wenig Neues zu bieten. Das Format erinnere optisch und inhaltlich stark an vergangene Erfolge, ohne diese jedoch auf die jetzige Zeit anzupassen. Auch andere Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche zeigten sich zuletzt enttäuscht und führten an, dass Stefan Raabs stilistische Ausrichtung längst nicht mehr den Nerv der aktuellen Generation treffe. Oliver Pocher scheint daher nicht der Einzige zu sein, der das Konzept der Show kritisch sieht.

Anzeige Anzeige

RUDNIK,CHRISTIAN / ActionPress Oliver Pocher, Stefan Raab und Kai Pflaume bei der zweiten "Wok WM"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025