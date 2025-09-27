So eng ist Garrett Hedlund und Charlie Hunnams Bromance

Garrett Hedlund (41) kann es kaum erwarten, seinen engen Freund Charlie Hunnam (45) in dessen neuer Rolle in der Netflix-Serie "Monster: The Ed Gein Story" zu sehen. Auf dem roten Teppich zur dritten Staffel von "Tulsa King" schwärmte der Schauspieler nun gegenüber Us Weekly über Charlies Engagement: "Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Ich weiß, wie viel Arbeit er hineingesteckt hat." Besonders begeistert zeigte sich Garrett auch vom jüngst veröffentlichten Trailer, den er als "fantastisch" beschrieb. Die Serie soll am 3. Oktober 2025 auf Netflix Premiere feiern, und die Vorfreude bei Garrett und den Fans könnte nicht größer sein.

Die Freundschaft zwischen Garrett und Charlie entstand bereits vor Jahren und festigte sich besonders während der Dreharbeiten zu "Triple Frontier" im Jahr 2019. Ihre Verbundenheit war so offensichtlich, dass Regisseur J.C. Chandor ihre Figuren ursprünglich nicht als Brüder anlegen wollte, sich aber umentschied, da ihre Chemie vor der Kamera so überzeugend war. Garrett scherzte gegenüber Us Weekly, dass sie ständig nach neuen Projekten suchen, in denen sie erneut als Brüder auftreten können. "Wir sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, und wir glauben etwa fünfmal im Jahr, es gefunden zu haben", berichtete er.

Neben beruflichen Gemeinsamkeiten verbindet die Schauspieler auch eine tiefe Freundschaft abseits der Drehorte. Charlie erwähnte gegenüber dem Hollywood Reporter bereits zuvor, wie viel Spaß sie beim Training für "Triple Frontier" hatten. Der Film verlangte körperliche Fitness, und die beiden übten sich gemeinsam in MMA und Jujitsu – ihre Kämpfe am Strand wurden sogar von Paparazzi dokumentiert. Charlie beschreibt Garrett zudem als einen "sehr guten" Freund, den er seit über 15 Jahren kennt. Ob am Filmset oder privat, die Bromance der beiden Schauspieler ist unverkennbar.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Charlie Hunnam und Garrett Hedlund

Netflix Charlie Hunnam als Ed Gein in "Monster: The Ed Gein Story"

Getty Images Garrett Hedlund im Dezember 2023