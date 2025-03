Darum war "Batman"-Dreh "quälende Erfahrung" für Ben Affleck

Ben Affleck (52) hat in einem Interview mit dem Magazin GQ offen darüber gesprochen, warum seine Zeit als Batman alles andere als angenehm war. Der Schauspieler, der den berühmten Superhelden in Filmen wie "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Justice League" und "The Flash" verkörperte, beschrieb die Dreharbeiten als eine "quälende Erfahrung". "Es gab viele Missverständnisse und falsche Erwartungen", erklärte er und gab zu, dass er selbst ebenfalls seinen Teil dazu beigetragen habe. "Ich war in dieser Zeit nicht in der besten Verfassung und habe nicht das eingebracht, was ich hätte einbringen sollen", so Ben weiter.

In dem Interview schilderte der Oscar-Preisträger auch, wie er damals unzufrieden zur Arbeit ging und weitgehend lustlos seine Szenen drehte. Zwar habe er keine Probleme verursacht, dennoch sei ihm klar, dass er mehr hätte leisten müssen. Besonders stolz sei er jedoch auf die Darstellung eines älteren, gebrochenen Bruce Wayne im ersten Film der Reihe, da dies seinem künstlerischen Ansatz entsprach. Allerdings bemerkte Ben, dass die Filme spätestens beim jüngeren Publikum nicht ankamen: "Sogar für meinen eigenen Sohn war der Film zu unheimlich", erinnerte er sich. Das habe seiner Meinung nach auch an dem Konflikt zwischen kreativen und kommerziellen Interessen gelegen. Während ein Regisseur einen düsteren Weg einschlagen wollte, habe das Studio versucht, eine jüngere Zielgruppe zurückzugewinnen.

Privat war die Zeit für Ben ebenfalls von Herausforderungen geprägt. Während seiner Arbeit an den DC-Filmen hatte er öffentlich mit persönlichen Problemen wie seiner Scheidung von Jennifer Garner (52) und seinem Kampf gegen den Alkoholismus zu tun. Auch wenn die Filme für ihn keine positiven Erinnerungen geweckt haben, fand er später wieder Erfolg in anderen Projekten wie "Argo", das er als Regisseur und Hauptdarsteller begleitete. Heute konzentriert sich Ben vermehrt auf Rollen und Produktionen, die seinen eigenen künstlerischen Vorstellungen entsprechen – ganz ohne Maske und Cape.

Anzeige Anzeige

Ben Affleck als Batman 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Februar 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige