Annett Louisan ist vor ihren Auftritten noch total aufgeregt

Auf der diesjährigen Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig konnten Zuschauer ein besonderes Duett erleben: Annett Louisan (48) und Heinz Rudolf Kunze überraschten mit einer gemeinsamen Interpretation des Hits "Dein ist mein ganzes Herz". Annett gestand im Interview mit Promiflash, dass sie vor jeder Performance mit Lampenfieber zu kämpfen habe. "Ich bin doch immer ein bisschen aufgeregt vor jedem Auftritt. Kann ich nicht abstellen, so bin ich gestrickt", verriet die Sängerin.

Heinz zeigte sich hingegen äußerst entspannt und betonte, dass es vor Auftritten für ihn keinen Grund für Nervosität gebe. "Wir haben so viele Sicherheitsnetze, wenn wir da auf der Bühne sind. Da kann relativ wenig passieren", erklärte der Sänger. Annett hingegen hat ihre ganz eigene Methode entwickelt, um mit der Aufregung umzugehen. Sie sehe die Bühne als Herausforderung und habe gelernt, ihre Nervosität produktiv zu nutzen. "Ich kann das aber mittlerweile in Konzentration umwandeln", erzählte sie im Gespräch.

Annett, die für ihre gefühlvolle Musik bekannt ist, liebt die Magie des Live-Auftritts, auch wenn dieser für sie jedes Mal eine gewisse Nervosität mit sich bringt. Die Sängerin, die auch im Privatleben ein erfülltes Familienleben mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Ehemann führt, empfindet diese Herausforderung vielleicht gerade deshalb als so reizvoll. Mit Heinz Rudolf Kunze teilte sie an diesem Abend vor allem eines: die Leidenschaft für die Musik. Ihr gemeinsamer Auftritt bei der Goldenen Henne dürfte nicht nur das Publikum begeistert haben, sondern auch für beide Künstler ein besonderer Moment auf der Bühne gewesen sein.

Getty Images Annett Louisan, Sänger

Getty Images Heinz Rudolf Kunze, Annett Louisan und Leslie Mandoki bei der Goldenen Henne 2025

Getty Images Annett Louisan bei "Udo Juergens – Mitten im Leben"