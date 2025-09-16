Darum wollte Heinz Rudolf Kunze mit Annett Louisan singen

Bei der diesjährigen Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig sorgten zwei große Namen der deutschen Musikszene für einen besonderen Moment. Annett Louisan (48) und Heinz Rudolf Kunze standen gemeinsam auf der Bühne und präsentierten den Hit "Dein ist mein ganzes Herz" im Duett. Heinz hatte sich bewusst für seine Kollegin entschieden. Im Gespräch mit Promiflash gab er Einblicke in seine Beweggründe, warum ausgerechnet Annett seine Wunschpartnerin für das Jubiläumsduett war: "Ich habe eine weiße Liste, im Gegenteil zu einer schwarzen Liste. Und da stand sie schon lange drauf."

Der Musiker verriet, dass er schon lange über einen gemeinsamen Auftritt mit Annett nachgedacht habe, jedoch der passende Moment gefehlt hätte. Das Jubiläum seines wohl bekanntesten Songs sei dann der perfekte Anlass gewesen: "Man könnte ja mal was zusammen machen. Aber dann braucht es auch einen bestimmten Anlass. Und der Anlass war eben 40 Jahre Jubiläum von 'Herz'." Annett war von der Anfrage direkt begeistert: "Heinz hat mich gefragt, ob ich aus diesem Anlass mit ihm ein Duett singen würde. Und ich habe das Lied immer geliebt und hab ja gesagt. Und jetzt sind wir hier."

Das Duett der beiden Musiker war für die Fans ein bewegender Moment und zeigte, wie harmonisch ihre Stimmen miteinander verschmelzen. Annett, die für ihre außergewöhnliche Stimme und gefühlvolle Lieder bekannt ist, brachte eine neue Facette in den Klassiker ein. Für Heinz, der den Song 1985 erstmals veröffentlichte, war es ein emotionales Erlebnis, dieses Stück seiner Karrieregeschichte mit einer Kollegin zu teilen, die er so schätzt. Annett, die seit Jahren fest in der deutschen Musik etabliert ist, betonte in Interviews immer wieder, wie sehr sie solche musikalischen Begegnungen inspirieren.

Getty Images Heinz Rudolf Kunze, Annett Louisan und Leslie Mandoki bei der Goldenen Henne 2025

Getty Images Annett Louisan im November 2023

Getty Images Annett Louisan im Januar 2016 in Berlin