Annett Louisan startet 2026 komplett neue Bühnenshow

Von der Bühne kommt sie nicht los: Annett Louisan (48) startet im Oktober 2026 ihre "Sehnsucht"-Tour, die sie durch Deutschland, die Schweiz und Österreich führen wird. Wie die Sängerin in einer Pressemitteilung bekannt gab, kehrt sie "mit einem gänzlich neuen Bühnenprogramm" zurück. Das Erstaunliche: Erst im September 2026 wird Annetts "Bohème"-Tour anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des gleichnamigen Albums zu Ende gehen. Karten für die neuen Shows sind seit dem 10. Oktober an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

In einer Pressemitteilung gibt sich die Sängerin begeistert und beschreibt, was die Fans erwartet: "Sehnsucht ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine ganze Palette von Gefühlen, Wünschen und Träumen, die sich mit unseren Erinnerungen vermischen." Mit diesem Programm möchte Annett Louisan das Publikum an ihren "ganz persönlichen Sehnsuchtsort" mitnehmen. "Wenn das Licht im Saal ausgeht und die Scheinwerfer auf der Bühne erstrahlen, dann bin ich an meinem ganz persönlichen Sehnsuchtsort", verrät die Sängerin dazu. Getreu diesem Konzept dürfen sich die Fans auf neue Songs freuen, aber natürlich werden auch altbekannte Hits auf der Setlist nicht fehlen.

Die Sängerin, die mit ihrem Album "Bohème" vor knapp zwei Jahrzehnten ihren Durchbruch feierte, hat sich trotz zahlreicher Bühnenerfahrungen ihr Lampenfieber bewahrt. Schon bei früheren Veranstaltungen erzählte sie von ihrer Nervosität vor Auftritten, die jedoch stets in starke Performances mündet. Der Tour-Auftakt für Annetts "Sehnsucht"-Tour findet am 14. Oktober 2026 in Chemnitz statt, bevor sie am 16. November in Zürich und am 22. und 23. November in Wien und Linz auftritt. Das große Finale ist für den 24. November in Graz angesetzt.

Getty Images Annett Louisan bei "Udo Juergens – Mitten im Leben"

Getty Images Annett Louisan im Januar 2016 in Berlin

Alexander Koerner/Getty Images for Brigitte Annett Louisan, Sängerin