So steht Henna zu Marc-Robins Aussagen im Forsthaus

Im Forsthaus Rampensau Germany sorgten Erzählungen von Marc-Robin Wenz über seinen Umgang mit Frauen für fassungslose Gesichter – auch bei seiner Teampartnerin Henna. In einer Folge der Realityshow schilderte Marc-Robin in einer Gesprächsrunde stolz, dass er Frauen unter anderem Drinks über den Kopf gegossen habe und sie dennoch sexuelles Interesse an ihm gehabt hätten. Nun wurde Henna auf Instagram in einer Fragerunde direkt darauf angesprochen, ob sie den Realitystar wegen seiner Aussagen "canceln" wolle. Die Influencerin verurteilte daraufhin Robins Worte, räumte aber ein, dass Cancel Culture in ihren Augen hier nicht der richtige Weg sei.

"Ich distanziere mich persönlich ganz klar von seinen Aussagen bei Forsthaus Rampensau", erklärt Henna in ihrer Story. "Man hat ja auch in der Folge gesehen, wie nah mir das ging und wie geschockt ich darüber war, weil seine Aussagen null zu meinen Werten passen." Die Worte von Marc-Robin bezeichnet sie als "frauenfeindlich und massivst respektlos", das stehe für sie "außer Frage". Gleichzeitig betont der Reality-TV-Star aber, dass sie Cancel Culture nicht unterstütze. Es gehe ihr nicht darum, solche Sprüche zu verharmlosen, sondern darum, wie aus Fehlverhalten überhaupt Veränderung entstehen könne.

Henna führte auf Instagram aus, dass ihrer Meinung nach echte Entwicklung nur über Verantwortung, Reflexion und eine offene Auseinandersetzung möglich sei. Menschen wie Marc-Robin wegen solcher Aussagen komplett aus dem öffentlichen Raum auszuschließen, schaffe aus ihrer Sicht keine Lernräume, sondern verhärte eher die Fronten. "Man sollte jedem Menschen zumindest die Chance geben zu reflektieren, zu lernen und zu wachsen. Was dann daraus gemacht wird, ist die andere Frage", erklärte der Social-Media-Star.

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehman im "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Joyn Henna Urrehman, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin

