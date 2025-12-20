Darum weinte DJ Ötzi beim Wiedersehen mit Jürgen Drews

Gefühlsstarkes TV-Debüt kurz vor Weihnachten: DJ Ötzi (54) und seine Tochter Lisa-Marie führen am 20. Dezember erstmals gemeinsam durch die ORF-Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht" – und sorgen dabei für einen Moment, der unter die Haut geht. Im festlichen Setting, vor Publikum und mit prominenten Gästen wie Andrea Berg (59), Hansi Hinterseer (71), Johnny Logan sowie Sigrid & Marina, kam es zum Wiedersehen mit Jürgen Drews (80), der gemeinsam mit seiner Tochter Joelina anreiste. Als DJ Ötzi den Schlagerkollegen auf der Bühne erblickte, stockte ihm die Stimme. Er kämpfte mit den Tränen, konnte kaum weitermachen – und genau da griff Lisa-Marie beherzt ein.

In der ORF-Talkshow "Stöckl" erzählte der Sänger offen, wie ihn die Emotionen überrollten. "Ich habe ihn angeschaut und habe einfach weinen müssen. Weil ich einfach gesehen habe, wie es ihm geht", sagte er dort. Jürgen hatte Anfang 2023 eigentlich Abschied von der großen Bühne genommen, seit seiner öffentlich gemachten Polyneuropathie-Erkrankung tritt der über 80-Jährige nur noch selten auf. Für den Weihnachtsabend seines langjährigen Freundes machte er jedoch eine Ausnahme. Im Geiste der Sendung, in der Familie großgeschrieben wird, stand auch Joelina mit auf der Bühne. Als die Moderation ins Stocken geriet, reagierte Lisa-Marie ohne Zögern, übernahm das Wort und führte souverän weiter – ein spontaner Moment, der vor Ort für Gänsehaut sorgte.

Die Verbindung zwischen DJ Ötzi und Jürgen ist über viele Jahre und gemeinsame Auftritte gewachsen. Hinter den Kulissen gilt das Verhältnis als warm und vertrauensvoll; man kennt die Familien. Dass Lisa-Marie so selbstverständlich einsprang, passt zum Bild der Friedles, die Zusammenhalt betonen und privat gern im Team funktionieren. Vater und Tochter standen bereits öfter gemeinsam auf der Bühne, nun teilen sie auch das Moderationspult. Für die Fans sind es genau diese leisen, zwischenmenschlichen Augenblicke, die die "Zauberhafte Weihnacht" prägen: ein Wiedersehen unter Freunden, gestützt von Familie – und ein kleiner, echter Blick hinter die Kulissen einer großen TV-Show.

Getty Images DJ Ötzi im Juni 2025 in Kitzbühl

Getty Images Jürgen Drews, Schlagerstar

Getty Images DJ Ötzi mit Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie auf dem Oktoberfest 2016