Kim Kardashians überraschende Beichte über ihre Mutterrolle

Kim Kardashian (45) hat eine überraschende Beichte über ihren Mama-Alltag abgelegt – und zwar vor laufenden Kameras. In der neuen Folge von The Kardashians, die am Donnerstag auf Hulu läuft, nimmt die Unternehmerin die Zuschauer mit in ihre Morgenroutine in Calabasas, zusammen mit ihren vier Kindern North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6). Als sie aufwacht, liegen gleich zwei Kinder bei ihr im Bett. Chicago strahlt, denn die Zahnfee war in der Nacht da. "Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Art von Mutter bin", gesteht Kim in die Kamera und meint damit das gemeinsame Schlafen. Heute sei das ganz normal bei ihr: "Es liegt immer ein oder zwei Kinder in meinem Bett."

Ihr Mama-Alltag, den sie vor den Kameras präsentiert, ist alles andere als langweilig. Kim selbst beschreibt in einem Gespräch, dass sie immer wieder von ihren Kindern auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Gerade ihre beiden älteren Kinder kommen mit frechen und humorvollen Kommentaren um die Ecke. Dabei bringen sie die Unternehmerin oft zum Schmunzeln, wenn sie mit frechen Fragen oder Wünschen auf sie zukommen. "Meine Kinder sagen manchmal die verrücktesten Sachen, wie: 'Wann bekommst du ein Facelift wie Lovey?'", teilte Kim mit einem Lächeln. Für sie ist es der ultimative Realitätscheck inmitten ihres glamourösen Lebens.

Abseits der Kameras zeigte Kim kürzlich, dass sie zu Erziehungsfragen auch eine klare Meinung hat: Im Livestream mit Kai Cenat erklärte sie, dass sie keine überzeugte Anhängerin von Hausaufgaben sei. "Kinder sind acht Stunden am Tag in der Schule", argumentierte Kim. Danach bräuchten sie Zeit für Sport, Familie und anderes – Aufgaben sollten ihrer Meinung nach lieber in der Schule erledigt werden. Es sind ehrliche Worte von einer der bekanntesten Frauen der Welt, die zeigen, dass hinter all dem Ruhm eine Mutter steckt, die trotz allem die alltäglichen Herausforderungen zu schätzen weiß.

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, ihre Kinder und Kris Jenner, November 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North