Dagi Bee und LionT arbeiten in Podcast ihre Trennung auf

Dagi Bee (31) und LionT (33) wagen das öffentliche Comeback als Ex-Paar: Zehn Jahre nach ihrer Trennung sitzen die früheren YouTube-Lieblinge erneut gemeinsam vor dem Mikrofon. In LionTs neuem Podcast "Rewind" wollen die beiden ab Samstag offen über ihre gescheiterte Beziehung sprechen – und damit ein Kapitel aufarbeiten, das viele Fans seit Jahren beschäftigt. In seiner Instagram-Story kündigte LionT ein "sehr emotionales" Gespräch an und teilte dazu ein aktuelles Foto mit Dagi, das die einstigen Partner Seite an Seite zeigt. Beide haben inzwischen neue Beziehungen und Kinder, doch für dieses Wiedersehen kehren sie noch einmal zu den Wurzeln ihrer gemeinsamen Vergangenheit zurück.

In seiner Ankündigung versprach LionT nichts weniger als schonungslose Ehrlichkeit. "Zehn Jahre nach unserer Trennung reden wir das erste Mal offen und ehrlich über die Probleme unserer Beziehung und warum alles zu Ende ging. Ihr bekommt die absolute Wahrheit", schrieb der Podcaster in seiner Story. Die Folge mit Dagi gehöre "zu den emotionalsten Dingen", die er in den letzten Jahren veröffentlicht habe. Gleichzeitig erklärt er, dass "Rewind" mit einer Solo-Episode startet: In der ersten Folge spricht er über die Probleme seiner Kindheit und den Ursprung vieler seiner psychischen Belastungen. Erst danach folgt die Reunion mit Dagi, in der das frühere YouTube-Traumpaar seine gemeinsame Vergangenheit Schritt für Schritt aufrollen will.

Für viele Fans schließt sich damit ein Kreis. In den 2010er-Jahren galten Dagi Bee und LionT als eines der bekanntesten Paare der deutschen YouTube-Szene und ließen ihre Community in gemeinsamen Videos an ihren Projekten und ihrem Alltag teilhaben. Die mediale Aufmerksamkeit und der ständige Blick der Öffentlichkeit spielten in ihrer Beziehung eine große Rolle und wurden damals häufig diskutiert. Heute leben beide deutlich zurückgezogener, setzen mehr Grenzen zwischen Privatleben und Öffentlichkeit und konzentrieren sich auf ihre Familien. Dass sie nun dennoch gemeinsam in ein Studio gehen, um über die schwierigste Phase ihrer Beziehung zu sprechen, ist für viele langjährige Follower ein besonderes Wiedersehen mit zwei Menschen, die sie über Jahre beim Erwachsenwerden im Netz begleitet haben.

Anzeige Anzeige

lionttv Dagi Bee und LionT, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Dagi Bee und LionT bei der Verleihung des Deutschen Webvideopreises 2015 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Eugen und Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio