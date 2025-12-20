Erotikmodel: So aufwendig ist Anne Wünsches Job wirklich

Anne Wünsche (34) lässt die Zahlen für sich sprechen: Die Influencerin hat in diesem Jahr auf OnlyFans richtig zugelegt und belegt laut dem Ranking von BestFans aktuell Platz zwei der erfolgreichsten Erotik-Creator in Deutschland. Gegenüber Promiflash machte Anne nun deutlich, was hinter dem Hype steckt und mit wem sie das stemmt. Die Berlinerin, die aktuell vor Gericht mit ihrem Ex Henning Merten (35) um ihre Tochter Juna streitet, beschreibt ihren Alltag als straff getaktet, voll mit Planung, Content-Erstellung und Fan-Austausch – Tag für Tag, ohne Ausnahme. Sie sagte klar, dass ihr Job weit mehr ist, als viele vermuten und betonte, wie viel Organisation und Einsatz dafür nötig sind: "Dieser Erfolg kommt nicht von selbst, er ist das Ergebnis von Struktur, Disziplin und konstantem Einsatz."

In einer Mitteilung, die Promiflash vorliegt, fand Anne deutliche Worte: "Dahinter steckt tägliche, sehr konsequente Arbeit. Viele reduzieren das auf 'einfach Bilder posten' und sprechen dann schnell von keinem 'richtigen Job'", erklärte sie. Tatsächlich leitet die Social-Media-Bekanntheit und Mama von drei Kindern, die während ihrer vierten Schwangerschaft eine Abtreibung vornehmen ließ, inzwischen ein eigenes kleines Unternehmen: "In Wirklichkeit führe ich ein Unternehmen mit über zehn Mitarbeitenden, die sich um meinen Onlineshop kümmern." Täglich arbeite sie mehrere Stunden an Planung, Content, Organisation und Strategie. Besonders zeitintensiv sei der direkte Austausch mit der Community: "Allein das tägliche Chatten mit den Fans nimmt enorm viel Zeit in Anspruch", schilderte sie.

Anne, die 2011 durch ihre Rolle als Hanna in der RTLZWEI-Serie Berlin - Tag & Nacht berühmt wurde, hat sich über die Jahre eine treue Online-Community aufgebaut. Auf ihren Kanälen gibt die dreifache Mutter regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, teilt behind-the-scenes-Momente und spricht oft offen über Themen wie Druck, Erwartungshaltungen und Selbstorganisation. Dass sie ihren Weg so transparent begleitet, kommt bei ihren Followern an – nicht zuletzt, weil die Influencerin auch über die Schattenseiten ihres Alltags als Single-Mom spricht. "Da knallt die Weihnachts-Depression noch mal ordentlich, als Single. Ihr kennt mich: Ich war immer in langen Beziehungen und manchmal fehlt es so sehr", räumte sie Mitte Dezember in einer ihrer Instagram-Storys angesichts der nahenden Festtage ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche