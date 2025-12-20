Aus Erfahrung: Roland Kaiser spricht Mette-Marit Mut zu

Roland Kaiser (73) macht Kronprinzessin Mette-Marit (52) Mut – mit Worten, die auf eigener Erfahrung beruhen. Der Sänger, der im Februar 2010 nach schwerer COPD eine Lungentransplantation erhielt, erinnert sich an den Moment nach dem Eingriff: "Für mich war es befreiend, als ich nach der Operation aufwachte, einfach Luft holen zu können", erinnerte er sich im Interview mit der Bild-Zeitung. Das habe sich einfach "wunderbar" angefühlt. Nun steht Mette-Marit laut ihren Ärzten wegen einer fortschreitenden Lungenfibrose vor genau diesem Schritt. Roland erklärte, was auf sie zukommen kann: von der Hochdringlichkeits-Einstufung über die Wartezeit bis hin zu den ersten Tagen nach der OP – und betonte dabei die realen Chancen auf ein gutes Leben danach.

Konkreter wird der Schlagerstar, wenn es um Abläufe geht. "Die Transplantation ist die letzte Chance", erklärte er. Vor jeder Operation stehen umfassende Untersuchungen, um den Körper vorzubereiten. Er selbst lag mehrere Stunden im OP. Danach folgten die Intensivstation, eine engmaschige Überwachung und eine Verlegung auf eine spezielle Transplantationsstation, um die Immunsuppression einzustellen. Schon nach wenigen Tagen habe er sich dort vorsichtig bewegt: "Ich fuhr ein bisschen Fahrrad." Auch im Alltag gebe es klare Regeln: "Nach der OP sollte ich nichts Rohes essen. Die Regel lautete: gebacken, gebraten, gekocht oder geschält." Sechs Wochen Reha schlossen sich an – dann beginne, sagte er, "ein neues Leben". Zu Sonderrechten für Royals stellte der Botschafter bei den "World Transplant Games" klar, dass die Zuteilung nach medizinischen Parametern erfolgt.

Seine Botschaft an Mette-Marit bleibt trotz der Schwere des Themas zuversichtlich: "Man kann mit einer transplantierten Lunge heutzutage lange leben." Der Sänger verwies im Gespräch mit Bild auf Fortschritte der Medizin und bessere Nachsorge, die echten Spielraum für ein normales Leben eröffnen: "Diese Stationen sind auf die intensive Nachbetreuung spezialisiert, um Komplikationen wie Abstoßungen frühzeitig zu erkennen." Er selbst steht seit Jahren wieder regelmäßig auf großen Bühnen, die Dankbarkeit darüber schwingt in Interviews stets mit: "Meine Lunge funktioniert wunderbar. Im Februar sind es schon 16 Jahre." Roland, der den Ball der Wiener Wirtschaft Ende Januar musikalisch krönen wird, will dieses Gefühl der norwegischen Kronprinzessin mit auf den Weg geben.

Collage: Imago, Getty Images Collage: Roland Kaiser spricht Kronprinzessin Mette-Marit Mut vor einer Lungen-OP zu, 2025.

IMAGO / Gonzales Photo Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

Imago Schlagerstar Roland Kaiser im Juli 2025 in Erfurt