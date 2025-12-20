Cristiano Ronaldo zeigt seine beeindruckende Fitness

Cristiano Ronaldo (40) hat kurz vor Weihnachten einen Blick auf seine beeindruckende Fitness gewährt: Der international gefeierte Fußballstar teilte am Freitag auf Instagram ein Foto direkt nach der Sauna, aufgenommen offenbar zu Hause im eigenen Fitnessraum oder im Trainingsumfeld, und posierte dabei nur in schwarzen Boxershorts und Slides. Mit dabei: gestochen scharfe Bauchmuskeln, definierte Arme und auffällig durchtrainierte Beine. Der Fußballer ließ seine 105 Millionen Follower wissen, dass er gerade aus der Hitze kam und jetzt abgekühlt ist. Das Timing ist kein Zufall: Während überall Plätzchen und Kakao locken, zeigt Cristiano, was möglich ist, wenn Disziplin und Trainingsfleiß den Alltag bestimmen.

Der Sportler hält seit Jahren eine strenge Diät und ordnet seinen Tagesablauf der Form unter – ein Konzept, das er auch im Spätherbst seiner Karriere weiter durchzieht. Offensichtlich zahlt sich das aus: Cristiano steuert im Februar auf seinen 41. Geburtstag zu, wirkt aber so austrainiert wie eh und je. Parallel plant er seine Zukunft auf dem Platz und behält große Ziele im Blick, zumal die Weltmeisterschaft 2026 bereits am Horizont auftaucht. Zusätzlich gibt es frische Schlagzeilen aus Hollywood: Actionstar Vin Diesel (58) verriet in Interviews, dass die Autorinnen und Autoren der "Fast and Furious"-Reihe eine Rolle für Cristiano entwickelt haben. Damit könnte der Torjäger seine Präsenz bald auch auf der Leinwand zeigen.

Privat gilt Cristiano als jemand, der seine Routinen liebt und klare Gewohnheiten pflegt – von frühen Fitnesseinheiten bis zu peniblen Schlaf- und Ernährungsplänen. Freunde und Begleiter beschreiben ihn als fokussiert und detailverliebt, besonders wenn es um Regeneration und Körperpflege geht. Die Sauna zählt seit Langem zu seinen festen Ritualen, ebenso wie Eisbäder und physiotherapeutische Einheiten. In Interviews betonte er wiederholt, wie wichtig ihm familiärer Rückhalt ist, um seinen Lebensstil konsequent durchzuziehen. Wer ihm in sozialen Medien folgt, kennt die Mischung aus Trainingsschnappschüssen, kurzen Einblicken in den Alltag und Momenten mit seinen Kindern – ein Blick hinter die Kulissen eines Athleten, der nichts dem Zufall überlässt.

Instagram / cristiano Der Fußballer Cristiano Ronaldo zeigt sich nach der Sauna durchtrainiert auf seinem Instagram-Profil.

Instagram / vindiesel Vin Diesel und Cristiano Ronaldo

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, portugiesischer Fußballspieler