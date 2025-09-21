Drama bei "Love Island VIP": Umut Tekin landete in Klinik

Bei den Dreharbeiten zur Sendung Love Island VIP kam es zu einem Schreckmoment für Umut Tekin (28). Der Realitystar verletzte sich bereits zu Beginn der Show, als er sich unglücklich den Handrücken an einer Türkante stieß, und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. "Es hat geblutet und ich wusste nicht, wie schlimm es ist. Mein erster Gedanke war: 'Darf ich überhaupt zurück in die Villa?'", schildert er im Gespräch mit Bild und ergänzt: "Ich hatte echt Panik, dass ich raus aus der Sendung bin."

Glücklicherweise gab es vor Ort schnell Entwarnung: Die Verletzung stellte sich als nicht ernsthaft heraus, und nach einer entsprechenden Versorgung durfte der ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer noch am selben Tag in die Show zurückkehren. "Ich war total erleichtert", betont Umut. Allerdings musste er sich bei den ersten Challenges zurückhalten, da seine Hand noch nicht vollständig einsatzbereit war. "Bei den ersten Challenges musste ich passen. Aber viel wichtiger war mir, weiter mit Jeje und den anderen nach der großen Liebe suchen zu dürfen", erzählt der 28-Jährige.

Die Zuschauer bekamen von Umuts Unfall jedoch nichts mit. In der Sendung wurde lediglich erwähnt, dass der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat nicht am ersten Spiel teilnehmen könne. Dahinter steckt ein konkreter Grund: Laut der Produktion sei die aktuelle Staffel geprägt von emotionalen Höhepunkten und intensiven Liebesgeschichten. Man habe daher redaktionell beschlossen, den Unfall nicht auszustrahlen. "Bei 'Love Island VIP' geht es darum, die Liebe zu finden und das machen unsere Islander in diesem Jahr mit vollem Elan. Die Ereignisse überschlagen sich in der Villa", erklärt ein RTLZWEI-Sprecher gegenüber dem Medium.

RTLZWEI Umut Tekin, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI Umut Tekin, Realitystar