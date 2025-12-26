Beleidigung: Tessa stellt gegen Yvonne Woelke Strafanzeige

Zwischen den Reality-TV-Stars Tessa Bergmeier (36) und Yvonne Woelke (46) knallt es aktuell heftig. Auslöser war ein Vorfall während einer Zirkusvorstellung, bei der die Partnerin von Peter Klein (58) ihren Chihuahua mit ins Publikum brachte. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin kritisierte dies auf Instagram scharf. Kurz darauf erhielt sie nach eigener Aussage private Nachrichten von Yvonne, in denen diese sie beleidigt haben soll. Unter anderem habe Yvonne sie als "widerliche Person" und mit einem "ekelhaften Charakter" bezeichnet. Deshalb plant Tessa: "Ich werde die Angelegenheit nun rechtlich prüfen und Strafanzeige stellen, um gegen die Beleidigungen vorzugehen."

Besonders verletzt zeigte sich Tessa auch über Aussagen, die ihre Rolle als Mutter angriffen. Sie wirft Yvonne sogenanntes Momshaming vor, nachdem diese öffentlich in ihrer Story einen Promiflash-Artikel unter anderem mit folgenden Worten kommentiert hat: "Liebe Tessa, kümmere dich doch mal um deine Kinder." Tessa erklärte, dass sie sich rund um die Uhr um ihre Kinder kümmere und bewusst wenig Einblicke in ihr Privatleben auf sozialen Netzwerken gebe, um ihre Kinder zu schützen. Für sie sei eine persönliche Grenze überschritten worden, weshalb sie Yvonne inzwischen auf sozialen Plattformen blockiert habe. Die Prominent getrennt-Teilnehmerin betonte, dass sie Yvonne keine weitere Aufmerksamkeit mehr schenken wolle.

Bereits während der Zirkusvorstellung zeigte sich Tessa irritiert darüber, dass ein Hund mit ins Publikum genommen wurde. "Ihr werdet es nicht glauben, es gibt prominente Menschen, die bringen hier Chihuahuas ins Publikum", schrieb Tessa auf Social Media und machte dabei deutlich, dass es sich um Yvonne handelte. Besonders kritisierte die Reality-TV-Teilnehmerin, dass das Tier den lauten Geräuschen schutzlos ausgesetzt gewesen sei: "Tiere gehören nicht in laute Shows! Schützt eure Vierbeiner – sie haben Ohren, keine Schutzschilde." Über die Reaktion von Yvonne auf die Vorwürfe war zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Collage: AEDT, AEDT Collage: Tessa Bergmeier und Yvonne Woelke

AEDT Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Model