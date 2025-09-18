Bandeln Umut und Laura bei "Love Island VIP" miteinander an?

Bei Love Island VIP sorgt Umut Tekin (28) aktuell für Wirbel im Liebeskarussell. Eigentlich ist der Reality-TV-Star seit Beginn der Show in einem Couple mit Jeje Lopes – doch nun scheint auch Granate Laura Maria Lettgen alias Laura Blond sein Interesse geweckt zu haben. Während einer Unterhaltung konfrontiert die Kampf der Realitystars-Bekanntheit ihn direkt mit der Frage, ob er die Nacht mit ihr in der Private-Suite verbracht hätte, wenn ihre Wahl auf ihn statt auf Filip Pavlovic (31) gefallen wäre. Umut antwortet ehrlich: "Wenn Jeje nicht wäre, wäre ich geblieben, weil ich dich auch anziehend finde."

Auch Laura scheint Gefallen an dem ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten gefunden zu haben. Bereits kurz nach ihrer Ankunft schwärmt sie: "Er ist sehr warm, er versteht mich und er hat ähnliche Ansichten wie ich." Sie möchte ihm nun näherkommen und mehr Zeit mit ihm verbringen. Währenddessen macht sich Jeje, Umuts aktuelles Couple, durchaus Gedanken über die entstehende Situation – auch wenn sie sich zurückhaltend äußert. Gleichzeitig scheint sie aber auch offen für andere Optionen zu sein: Die Musikerin wartet auf den Einzug von Dion Brown, den sie sich aktiv in die Villa gewünscht hat.

Dass sich Umut und die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin so gut verstehen, könnte nicht nur Jeje missfallen, sondern auch noch jemand anderem: Wie Laura auf TikTok verriet, erhielt Umut noch vor Drehbeginn ein Kontaktverbot von seiner Ex, Emma Fernlund (24). Zwar waren die beiden zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt, doch Emma schien trotzdem nicht zu wollen, dass er etwas mit Laura zu tun hat. "Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass sie meinte: 'Mir ist alles egal, Hauptsache nicht Laura Blond'", enthüllte sie im Clip.

RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Umut Tekin und Laura Maria Lettgen

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star