Kritik nach Fehlgeburt-Enthüllung: Alabama Barker wehrt sich

Alabama Luella Barker (19) hat sich nach ihrem emotionalen Posting zu ihrer Fehlgeburt auf TikTok gegen heftige Kritik gewehrt. Nachdem die Tochter von Travis Barker (49) öffentlich über ihren Verlust gesprochen hatte, unterstellten ihr einige Nutzer, dies sei ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Alabama konterte in ihrer inzwischen gelöschten Instagram-Story mit klaren Worten: "Die Idee, dass ich so etwas Persönliches für Aufmerksamkeit teilen würde, ist verrückt." Ihre Reise sei ihre eigene und keineswegs eine "Performance", stellte sie unmissverständlich klar.

Die Stieftochter von Kourtney Kardashian (46) hatte nach der Bekanntgabe ihrer Fehlgeburt eigentlich angekündigt, sich aus den sozialen Netzwerken zurückziehen zu wollen. Ihre Netzpause war allerdings nicht von langer Dauer. Am Samstag kündigte sie an, am 27. September einen Livestream auf der Gaming-Plattform Twitch zu starten.

Alabama fällt immer wieder als Sorgenkind in der Patchworkfamilie ihres Vaters und seiner Ehefrau Kourtney auf. Ende vergangenen Jahres wählte die 19-Jährige laut Berichten von TMZ den Notruf und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Grund dafür war wohl ihr Entzug von E-Zigaretten, der Panik und Unwohlsein bei ihr auslöste.

Anzeige Anzeige

SIPA USA/Image Press Agency Alabama Luella Barker im Leo-Look, Amberween 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker, Coachella Outfit 2025

Anzeige Anzeige