Travis Barkers Tochter Alabama erlitt wohl eine Fehlgeburt

Alabama Luella Barker (19), die Tochter von Rock-Ikone Travis Barker (49) und Shanna Moakler (50), hat mit einem emotionalen TikTok-Video für Aufsehen gesorgt. In dem inzwischen gelöschten Beitrag sprach die Influencerin über einen schweren Verlust – eine Fehlgeburt, die sie erlitten habe. Zwischen tränenreichen Aufnahmen und einer Aufnahme, die eine kleine Wölbung ihres Bauches zeigte, schrieb Alabama: "Seit ich mein Baby verloren habe, betrogen wurde und gleichzeitig so viel Hass abbekomme, fühle ich, dass ich nie wieder dieselbe Person sein werde." Kurz darauf kündigte sie an, sich für unbestimmte Zeit aus den sozialen Medien zurückzuziehen.

Nicht nur auf TikTok, auch auf Instagram verabschiedete sich Alabama mit einer klaren Nachricht von ihren Followern: "Lösche Instagram für eine Weile, liebe euch." Dennoch blieben ihre Fans verunsichert, da ihr TikTok-Kanal weiterhin aktiv war. Inzwischen war sie auch wieder auf Instagram aktiv. Bereits in der Vergangenheit hatte Alabama mit Gerüchten um ihre Schwangerschaft Schlagzeilen gemacht, die sie zunächst dementierte. Die Ereignisse folgen zudem auf eine turbulente Zeit in ihrem Liebesleben. Im März stellte die Künstlerin ihren damaligen Freund vor, beklagte jedoch, dass er sie betrogen habe, und bestätigte später, wieder Single zu sein.

Nicht nur ihr Liebesleben, sondern auch ihre Patchwork-Familie sorgte in den vergangenen Monaten für Aufsehen. Vor allem Stiefmutter Kourtney Kardashian (46) sprach offen über die Herausforderungen, die das Zusammenwachsen der Familie mit sich bringt. Im Podcast "Khloé in Wonder Land" erzählte die Unternehmerin: "Ich liebe meine Rolle als Stiefmama, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es an mir liegt, zu disziplinieren." Mit Travis stimme sie sich in Erziehungsfragen ab. Anfangs lebte die Familie sogar in getrennten Häusern, um sich langsam aneinander zu gewöhnen. Besonders Alabama zeigte damals öffentlich, wie sehr sie Kourtney schätzt.

Getty Images Alabama Luella Barker

Getty Images Alabama Luella Barker, Promi-Sprössling

