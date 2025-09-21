Nach Trennung: Helen Flanagan ist wieder bereit für Dates

Helen Flanagan (35) sieht nach ihrer Trennung von Robbie Talbot im Mai wieder optimistisch in die Zukunft und ist bereit, sich erneut auf die Suche nach der Liebe zu begeben. Bei einem Auftritt bei den National Television Awards sprach die Schauspielerin und Mutter von drei Kindern mit Mirror darüber, wie schwer es ist, ein Datingleben mit ihrem intensiven Alltag zu vereinbaren. "Wenn man 19 ist, geht man raus und findet schnell jemanden. Mit 35 sieht das ganz anders aus", scherzte Helen. Dennoch sei sie offen für neue Begegnungen und könnte sich sogar eine weitere Teilnahme an der TV-Show "Celebs Go Dating" vorstellen.

Die Beziehung zu Robbie begann im Rahmen dieser Sendung und dauerte ein Jahr, bevor sie aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen endete. Besonders ihre älteste Tochter Matilda hatte Schwierigkeiten, sich an die neue Situation zu gewöhnen, nachdem Robbie zeitweise bei Helen und ihrer Familie lebte. Helen betonte, wie wichtig es ihr sei, die Bedürfnisse ihrer Kinder stets an die erste Stelle zu setzen. Matilda sei ein großes Papakind und habe damit zu kämpfen, ihn nicht mehr so häufig zu sehen. Helen arbeitet eng mit ihrem Ex-Partner Scott Sinclair zusammen, um sicherzustellen, dass ihre drei Kinder trotz der Trennung ein stabiles Zuhause haben.

Die letzten Jahre war Helens Privatleben von Höhen und Tiefen geprägt. Ihre langjährige Beziehung zu Scott, mit dem sie seit 2009 zusammen war und drei Kinder hat, endete 2022. Nach der Trennung stürzte sie sich in Arbeit, um das Erlebte zu verarbeiten, und fand währenddessen auch zu neuen Unternehmungen wie ihrer Teilnahme an "Celebs Go Dating". Doch trotz aller beruflichen und privaten Herausforderungen genießt die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin auch Momente der Nostalgie, wie etwa bei den National Television Awards. "Ich habe so viele schöne Erinnerungen an diesen Abend", stellte sie fest und genoss die Gelegenheit, alte Freunde zu treffen und sich eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag zu gönnen.

Getty Images Helen Flanagan, 2024

Backgrid Helen Flanagan mit ihrem neuen Freund Robbie Talbot

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und ihre Kinder