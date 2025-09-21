Wie seine Rolle? So tickt GZSZ-Star Wolfgang Bahro privat

Wolfgang Bahro (65), bekannt als intrigenreicher Jo Gerner aus GZSZ, feiert seinen 65. Geburtstag. Privat ist der Schauspieler jedoch das komplette Gegenteil seiner TV-Rolle. Während Gerner mehrfach verheiratet war, lebt Wolfgang seit über 20 Jahren glücklich mit seiner Ehefrau Barbara. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn und erfreut sich an seinem Enkel. Dies ist jedoch nicht die einzige Überraschung, denn Bahro hat ein ungewöhnliches Hobby: "Ich sammle Spielfiguren. Ich habe nie gezählt, aber es könnten mehrere Tausend sein. Ein ganzer Kellerraum voll von Star Wars, Star Trek, Herr der Ringe, Batman", erklärte er gegenüber Bild.

Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere, die er aktuell durch die Rolle des Profilers Armin Weber im für 2026 angekündigten Film "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi" weiter ausbaut, zeigte Wolfgang auch musikalische Ambitionen. Gemeinsam mit Anne Brendler (53) versuchte er sich an einem Duett, das jedoch floppte. Ein gemeinsamer Rap-Song mit Charles Rettinghaus (63) erlebte ebenfalls keinen Publikumserfolg. Trotz dieser Rückschläge bleibt der gebürtige Berliner vielseitig aktiv, sei es als Theaterdarsteller, Kabarettist oder Synchronsprecher.

Abseits seines Berufs schätzt Wolfgang jedoch die ruhigen Momente in der Familie. Seine ruhige Rolle als Opa offenbart eine sanfte Seite, die er in der TV-Öffentlichkeit eher selten zeigt. Als Botschafter für wohltätige Projekte engagiert er sich zudem für bedürftige Familien. Auch die Mitgliedschaft bei den Freimaurern nimmt in seinem Leben einen besonderen Platz ein. Durch einen Zufall dazu inspiriert, schätzt er den intellektuellen Austausch innerhalb der Loge, den er als echte Bereicherung empfindet. Der 65-Jährige zeigt: Sein Leben jenseits der Kamera ist genauso facettenreich wie seine längst ikonische Karriere.

IMAGO / Future Image Wolfgang Bahro bei der GZSZ-Jubiläumsfeier, 2022

IMAGO / Agentur Baganz Wolfgang Bahro und Ehefrau Barbara im September 2025

IMAGO / Future Image Wolfgang Bahro, Schauspieler