Selten: Ryan Gosling und Eva Mendes bei Ausflug mit Kids

Seltene Bilder aus Montecito: Ryan Gosling (45) und Eva Mendes (51) wurden am Mittwoch gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Esmerelda und Amada in dem Küstenort in Kalifornien gesichtet – kurz vor den Feiertagen und sichtbar entspannt. Der "Notebook"-Star trug ein langärmliges Grafikshirt mit Jeans, dazu eine gelbe Cap und braune Stiefel. An seiner Seite die "Hitch"-Darstellerin in einem olivfarbenen Look, navyfarbener Kappe, braunen Reitstiefeln und einer knallpinken Tasche, wie Fotos, die dem Magazin Page Six vorliegen, zeigen. Die Mädchen begleiteten sie im Partnerlook mit roten Hoodies. Vor einem geparkten Fahrzeug tauschten alle Lacher aus, ehe die vier in einen größeren Wagen stiegen und davonfuhren.

Weitere Fotos zeigen eine zarte Szene: Ryan führt Amada an der Hand durch die Sonne, sie trägt eine Einkaufstasche, an der Hand ein Charm-Armband. Der Ausflug, bei dem das Paar offenbar Besorgungen erledigte, passt zur ruhigen Vorweihnachtsstimmung in Montecito. Die beiden Stars, die gemeinsames Putzen lieben, halten ihren Familienalltag sonst streng privat, umso mehr fallen die Details ins Auge: lässige Caps, robuste Stiefel, unaufgeregte Gesten – und ein kurzer Alltagsmoment, der wie ein Schnappschuss aus einem ganz normalen Familiennachmittag wirkt.

Privatsphäre ist für Eva besonders wichtig, wie sie in einem früheren Instagram-Post erklärte: "Ich werde keine Bilder unserer täglichen Familienmomente teilen, bis meine Kinder alt genug sind, um selbst zu entscheiden." Stattdessen fokussiert sich das Paar darauf, das Familienleben abseits der Öffentlichkeit zu genießen. Eva zeigte sich jedoch im April stolz auf Ryan, als sie in einem seltenen Beitrag auf Instagram seinen Einsatz für die Anerkennung von Stuntarbeit bei den Oscars lobte. Sie schrieb: "Mein Mann ist einfach der Beste!" und verwies darauf, dass Ryans Engagement dazu beigetragen hat, Stunts als eigene Kategorie bei den Academy Awards einzuführen – ein Erfolg, der für immer bleibt.

Anzeige Anzeige

Dave Allocca/ Startraks Photo / ActionPress Ryan Gosling und Eva Mendes bei einer Premiere

Anzeige Anzeige

Sonia Recchia / Freier Fotograf Ryan Gosling und Eva Mendes bei der Premiere von "'The Place Beyond The Pines'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling als Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris