Charlott Reschke: So vertraut ist die Arbeit mit Wolfgang

Charlott Reschke ist seit einigen Monaten wieder als Johanna Gerner in der beliebten RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen. Besonders die Zusammenarbeit mit Wolfgang Bahro (65), der den ikonischen Jo Gerner verkörpert, beschreibt die Schauspielerin als sehr angenehm: "Die Zusammenarbeit mit Wolfgang ist sehr vertraut. Wir reden viel in den Pausen und auch mal zwischen den Takes. Er ist ein unglaublich angenehmer Spielpartner, weil er Professionalität und eine entspannte Atmosphäre perfekt verbindet. Das macht das Spielen mit ihm jedes Mal aufs Neue schön", erzählte Charlott kürzlich in einem RTL-Interview.

Achtung, ab jetzt folgt ein Spoiler! Für ihre Figur Johanna wird es in naher Zukunft äußerst dramatisch. In den kommenden Folgen wird sie mit ihrer Halbschwester Matilda, gespielt von Anna-Katharina Fecher (36), von Robin, verkörpert von Fabian Hanis, als Geisel genommen. Im Interview berichtete Charlott von den aufwendigen Dreharbeiten: "Die Drehs zogen sich über viele Stunden und zwei lange Tage. Ich liebe solche dramatischen Szenen! Besonders spannend war die Zusammenarbeit mit echten Sanitätern und SEK-Leuten, das hat der Situation eine besondere Authentizität verliehen." Die Szenen seien körperlich fordernd gewesen, doch das sei für sie kein Problem, solange alles so echt wie möglich wirkt.

Die Schauspielerin, die bereits während ihrer Schulzeit Teil der Serie war, kehrte nach einer Pause und einer Schauspielausbildung in New York wieder zu GZSZ zurück. Charlotts Rückkehr im Mai fühlte sich für viele langjährige Fans wie ein Heimkommen an, denn ihre Figur ist ein fester Teil des Serien-Universums. Neben ihrer Leidenschaft für das Schauspiel betont Charlott immer wieder, wie gerne sie sich in komplexe Rollen vertieft und ihre Figuren so authentisch wie möglich darstellt – Eigenschaften, die sie sich zweifellos auch während ihrer Zeit an der renommierten Lee Strasberg Schauspielschule angeeignet hat.

RTL / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Johanna Flemming (Charlott Reschke) bei GZSZ

RTL Robin (Fabian Hanis) nimmt Johanna und Matilda als Geiseln

RTL Johanna wird von Robin nach der Geiselnahme verletzt