Ariana Grandes Angreifer fliegt bei Lady-Gaga-Konzert raus

Ein notorischer Störer sorgt erneut für Schlagzeilen: Johnson Wen, der im vergangenen Monat bei der Premiere von Wicked: For Good über eine Absperrung sprang und sich auf Ariana Grande (32) stürzte, ist jetzt bei einem Konzert von Lady Gaga (39) noch vor Showbeginn aus dem Stadion eskortiert worden. Der gebürtige Australier wollte die Show in Brisbane besuchen, wurde aber von Sicherheitskräften abgeführt, noch bevor Gaga die Bühne betrat. Bei dem "Wicked"-Zwischenfall hatte sich Co-Star Cynthia Erivo (38) schützend vor Ariana gestellt und sie zusammen mit weiteren Mitwirkenden beruhigt. Dieses Mal reagierten die Sicherheitsleute laut BBC ohne Zögern und führten Johnson unmittelbar und unter lauten Buhrufen der Menge ab.

Ein Video auf X zeigt, wie Fans ihn auspfeifen; die Person hinter der Aufnahme schreibt dazu mit einem Lach-Smiley: "Hat 600 Euro für VIP-Gaga-Tickets bezahlt und wurde zwei Minuten später rausgeschmissen." Der Mann bestätigte den Rauswurf kurz darauf selbst in seiner Instagram-Story: "Wurde vom Lady-Gaga-Konzert rausgeworfen! Die Show beginnt erst um 20 Uhr! Die frühen Fans haben mich ausgebuht." Johnson ist mittlerweile als Event-Crasher bekannt. Neben dem Vorfall mit Ariana tauchte er zuvor unangekündigt bei Auftritten von Katy Perry (41) und The Weeknd (35) auf.

Rund um den "Wicked"-Moment in Singapur fanden viele Beobachter besonders die schnelle Reaktion von Cynthia bemerkenswert. Die Schauspielerin erklärte wenige Tage später in der "Today Show": "Ich wollte einfach sicherstellen, dass es meiner Freundin gut geht." Sie schilderte, ihr erster Impuls sei Schutz gewesen. Ariana, die seit Jahren eine enge Bindung zu ihren Fans pflegt, schien nach dem Schreckmoment sichtlich mitgenommen. Später gab sie sogar an, durch das beängstigende Erlebnis mit Johnson einen PTBS-Rückfall erlitten zu haben.

Getty Images Ariana Grande bei den 16th Governors Awards in Los Angeles, Ray Dolby Ballroom, Ovation Hollywood, am 16. November 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der New-York-Premiere von "Wicked: For Good!" im David Geffen Hall am 17. November 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im März 2025