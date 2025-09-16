GZSZ-Fans können aufatmen: Jo Gerner erwacht aus dem Koma

Jo Gerner, der von Wolfgang Bahro (64) verkörperte Charakter bei GZSZ, hat seine Augen wieder geöffnet. Nach einer längeren Pause kehrt er zurück und erwacht dramatisch aus seinem Koma. Doch die Welt, in die er zurückkehrt, ist alles andere als idyllisch. Seine Familie ist zerstritten, die Kinder sind uneinig, und besonders seine Tochter Vanessa, gespielt von Anne Brendler (53), bringt mit ihrem Glauben an Esoterik und Heilsteine eine neue Dynamik ins Geschehen. Sie will die Pflege ihres Vaters selbst in die Hand nehmen und lehnt vehement ab, dass Gerner in die USA für eine Spezialbehandlung geschickt wird.

Die Stimmung in Gerners Familie bleibt angespannt. Sein Sohn Julian, verkörpert von Onno Buß, hat in seiner Abwesenheit intrigenreiche Machtspiele geführt, was Gerner tief enttäuscht. Auch seine langjährige Verbündete Katrin, dargestellt von Ulrike Frank (56), verbirgt etwas vor ihm. Für den Serienliebling beginnt damit ein schwieriger Kampf, die Kontrolle über seine Familie und sein Leben zurückzugewinnen. Unterdessen sorgt Vanessa mit ihrem Hang zu alternativen Heilmethoden für humorvolle Momente im sonst so dramatischen Alltag der Familie. Wolfgang Bahro verriet im Interview mit RTL, dass die neuen Entwicklungen für reichlich Spannung garantieren: "Die Fans können sich auf viele neue Spannungen freuen."

Während Wolfgang Bahro Jo Gerner neues Leben einhaucht, war die Pause von GZSZ und die Koma-Phase seines Charakters für ihn eine Gelegenheit, sich anderen Projekten zu widmen. Unter anderem spielte er als Profiler in einem Potsdam-Krimi mit und tauschte den Vorabenddreh gegen eine komplett neue Herausforderung. Doch für ihn bleibt Jo Gerner eine ganz besondere Rolle. Seit mehr als drei Jahrzehnten verleiht Wolfgang dem ikonischen Charakter seine unverwechselbare Energie. Gerade die Mischung aus Familientragödien, Intrigen und Humor macht den Anwalt zu einem unverzichtbaren Teil der Serie. Fans können sich auf viele unerwartete Wendungen gefasst machen, denn Jo Gerner kehrt zurück, um den Kiez gehörig aufzumischen.

RTL Anne Brendler und Wolfgang Bahro, Schauspieler

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Christina Arends in GZSZ

Ulrike Frank und Wolfgang Bahro