"Ganz der Alte": Fabio Knez bewirbt Dschungelcamp-Merch

Fabio Knez (32) zeigt sich vor der Kamera – und zwar im lässigen Dschungel-Look. In einem neuen Instagram-Clip für Kaufland präsentiert der Reality-TV-Star Merch zur aktuellen Dschungelcamp-Staffel. Im Video trägt Fabio ein Dschungelcamp-Shirt, dazu Hut, Shorts und Schlappen, während er mit seiner gewohnt entspannten Art durch die Szene führt. "Nach meinem eigenen Dschungelcamp-Abenteuer genieße ich jetzt die neue Staffel von zu Hause aus", sagt er direkt in die Kamera. Veröffentlicht wurde das Video über die Social-Media-Kanäle des Händlers, wo Fans und Zuschauer in den vergangenen Stunden lebhaft diskutieren – nicht die Produkte, sondern vor allem Fabios Auftreten unter die Lupe nehmen.

In den vergangenen Wochen hatten Follower bemerkt, dass Fabio in seinen eigenen Clips ungewohnt ruhig und distanziert wirkte. Der Ton sei sachlicher, fast schon technisch gewesen, hieß es in Kommentaren – ein deutlicher Kontrast zu seinem sonst lockeren Auftreten. Umso mehr fällt nun auf, dass der Influencer im Spot wieder gewohnt gelöst rüberkommt. Unter dem Post sammeln sich begeisterte Reaktionen wie "Super Clip und mega Veränderung. Weiter so, Champ" oder "Da ist er wieder ganz der Alte, so gefällt er mir viel besser". Auch humorvolle Vergleiche sind zu lesen: "Wie Ken in dunkelhaarig." Daneben tauchen aber auch kritische Stimmen auf: "Total befremdlich", "Cringe" oder die Frage nach dem abrasierten Bart – "Cringe? Und wieso ist der Bart weg? Der sah mega aus." Zwischen Lob und Spott steht damit vor allem eines im Fokus: die Rückkehr einer vertrauten Leichtigkeit vor der Kamera.

In den vergangenen Wochen, vor allem nach der Trennung von Darya Strelnikova (33), hagelte es in den Kommentaren immer wieder Kritik an Fabios Verhalten. Viele Fans zeigten sich verwundert und fragten offen: "Was ist mit dir passiert?" und "Ist das wirklich Fabio?" Andere erinnerten an den "lustigen" Fabio aus seinen TV-Zeiten und beklagten, sein Charme sei wie weggeblasen. Besonders die ungewohnt ernste und kontrollierte Art in seinen Clips fiel auf. Als er unter einem Bild lediglich schrieb: "Ruhe ist Kontrolle", zeigte sich die Community irritiert – eine totale Verwandlung, wie manche schrieben.

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, November 2025