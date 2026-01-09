"Are You The One?"-Lina träumt von "Let's Dance"-Teilnahme

Lina Westphal plant den nächsten großen TV-Coup: Die Reality-Bekanntheit, die mit Are You The One? auf sich aufmerksam machte, steht am 10. Januar beim TV Total Turmspringen in Berlin auf dem Startblock. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Podcasterin jetzt, wohin die Reise noch gehen soll – und das Ziel ist klar. Sie träumt von einer Teilnahme bei Let's Dance und hofft, mit einer starken Leistung vom Beckenrand aufs Tanzparkett zu schielen. "Mein absoluter Traum wäre es, Teil von 'Let's Dance' zu werden. Mal schauen, ob ich mich mit meiner sportlichen Leistung beim Turmspringen dafür qualifizieren kann", sagte Lina.

Im Interview machte die Social-Media-Persönlichkeit außerdem deutlich, was sie in Fernsehsendungen besonders mag. "Ich liebe körperliche und sportliche Challenges. Alles, was etwas Mut erfordert, reizt mich!", erklärte Lina weiter. Parallel denkt sie bereits strategisch über ihre Karriere nach: Langfristig will sie ihren Fokus stärker auf Moderation legen und ihre Bildschirmpräsenz nicht nur im Wettkampfmodus, sondern auch am Mikrofon ausbauen. Damit zeichnet sich eine Doppelstrategie ab – jetzt noch körperliche Herausforderungen, später mehr Rampenlicht am Studio-Pult.

Wie ernst Lina sportliche Challenges nimmt, zeigte sich auch an ihrer Vorbereitung für das "TV Total Turmspringen". Seit Ende Dezember trainiert die Reality-Bekanntheit engagiert für ihren großen Auftritt. Dabei geht sie an ihre Grenzen und musste bereits einige Blessuren in Kauf nehmen. "Die Wasseroberfläche ist immer härter als du selbst, wenn du nicht aufpasst", betonte sie im Gespräch mit Promiflash. Blaue Flecken gehören für die Podcasterin zum Trainingsalltag, doch der Spaß und der Ehrgeiz überwiegen.

RTL / Frank Beer Lina, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

Joyn, ProSieben Sebastian Pufpaff, Moderator