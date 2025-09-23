Mysterium gelöst: Mark Forster zeigt sich ohne Cap im Netz

Mark Forster (42) hat seine Fans mit einem ungewohnten Look überrascht. Auf Instagram postete der Sänger mehrere Bilder, darunter eines, das ihn ohne seine charakteristischen Markenzeichen – Brille und Mütze – zeigt. Zu sehen ist er, wie eine Visagistin an einem Make-up arbeitet, das offenbar Verletzungen in seinem Gesicht imitiert. Die Fotos entstanden während seiner Zeit in Tokio, wo er an einem Musikvideo für seinen Song "Rettest du mich" arbeitet.

In den Kommentaren häuften sich Lob und Überraschung über den seltenen Anblick des Musikers. Kommentare wie "Megaaaa ... steht dir ohne Basecap" und "Warum trägst du überhaupt die Cap? Sieht tuff aus ohne" erfreuten das Instagram-Profil des Sängers. Augenzwinkernd reagierte eine Nutzerin mit: "Ich hielt es für eine Sage, aber der Mark, der hat Haare." Trotz des ungewohnten Looks blieb eines jedoch unverändert – sein markanter Vollbart. Die Fotoserie enthielt auch weitere Impressionen aus Tokio, wie etwa die berühmte Shibuya-Kreuzung, die wohl Teil seines neuen Projekts ist.

Seit über einem Jahrzehnt begeistert Mark mit Hits wie "Au revoir" und "Chöre" sowie seinen Auftritten als Coach bei The Voice of Germany. Seine Markenzeichen, dazu zählt neben dem Bart auch die berühmte Mütze, sind mittlerweile Kult. Mit seinem neuesten Post hat er allerdings eine neue Facette von sich gezeigt. Vielleicht wird dies ja der Auftakt zu einem neuen Look, der in Zukunft häufiger zu sehen sein könnte.

Instagram / markforsterofficial Mark Forster, September 2025

Instagram / markforsterofficial Mark Forster, September 2025

IMAGO / Future Image Mark Forster bei "The Voice of Germany", November 2024