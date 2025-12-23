Fünftägige Feier: Venus Williams & Andrea sind verheiratet

Venus Williams (45) hat "Ja" gesagt. Die frühere Tennis-Ikone und ihr Partner Andrea Preti (37) haben in ihrem eigenen Zuhause in Palm Beach eine groß angelegte Hochzeitsfeier ausgerichtet. In der luxuriösen Villa des Paares gaben sich Venus und Andrea das Jawort, umgeben von Familie, Freundinnen, Freunden und Wegbegleitern. Gefeiert wurde nicht nur an einem Abend, sondern gleich über fünf Tage hinweg, mit verschiedenen Programmpunkten, Dinners und Partys. Schauplatz war immer wieder das Anwesen in Florida, das zur Kulisse der Festivitäten wurde und für den besonderen Anlass bis ins Detail geschmückt wurde.

Im Interview mit Vogue beschreibt Venus den Zeitplan ihres mehrtägigen Hochzeitsspektakels. Am Dienstag begrüßte Venus die ersten Gäste und feierte ihre Brautparty, am Mittwoch folgte eine Poolparty, gefolgt von einem privaten Dinner in einem exklusiven Members-Only-Klub in Miami. Am Freitag wurde standesamtlich geheiratet, am Samstag stand die große Zeremonie an. Vor der Trauung genoss Andrea noch ein Frühstück mit seinen Eltern, während seine Liebste gestylt wurde. Andrea wurde von seiner Mutter bis zum Altar begleitet, während Venus den Weg alleine bestritt. Die 45-Jährige las ihr Ehegelübde ihrem Andrea zuliebe sogar auf Italienisch vor. Auf das Jawort folgte ein Sektempfang sowie ein Dinner und eine Tanzparty. "Es war einfach der glücklichste, schönste und süßeste Tag", resümiert Venus.

Venus und Andrea lernten sich 2024 bei der Mailänder Fashion Week kennen. Bei der Afterparty der Gucci-Show wurden sie einander vorgestellt und begannen schon am nächsten Tag, SMS auszutauschen und sich zu treffen. "Nach unseren Verabredungen wusste ich einfach, dass ich ihn heiraten würde. Die Leute sagen immer, dass sie es einfach wissen, und ich wusste es einfach", schwärmt Venus. Im Januar 2025 verlobten sich die beiden schließlich in der Toskana.

IMAGO / ABACAPRESS Venus Williams und Andrea Preti, November 2025

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams, Oktober 2025

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams bei der Fashion Week, Februar 2025

