Jason Kelce verrät: Alkohol trotz gesunder Neujahrsvorsätze

Jason Kelce (38) hat verraten, wie er ins Jahr 2026 starten möchte: mit neuen Vorsätzen und einem gesunden Lebensstil – allerdings ohne auf alles zu verzichten. Nach seinem Rückzug aus der NFL im Jahr 2024 sucht der ehemalige Football-Star nach einer neuen Balance in seinem Alltag. Gegenüber Page Six Style erklärte der Sportler, dass er zwar seine Ernährung umstellen und auf verarbeitete Lebensmittel verzichten möchte, aber auf ein Glas Alkohol ab und zu nicht verzichten wird. "Ein alkoholfreier Januar kommt nicht in Frage", verriet Jason.

Zusätzlich hat der Ex-Philadelphia-Eagles-Spieler Pläne, seinen Hobbys wie Golf nachzugehen und seine Kochkünste zu verbessern. Dafür hat er sich bereits ein paar neue Geräte angeschafft. Zudem strebt er ein aufgeräumtes Zuhause an: "Ich war immer jemand, der den Schmutz unter den Teppich gekehrt hat", gab er ehrlich zu. Doch ein ordentliches Umfeld gehört nun zu seinen Zielen für das kommende Jahr.

Die Priorität des ehemaligen Profisportlers bleibt jedoch seine Familie. Jason, der zusammen mit seiner Frau Kylie Kelce (33) vier Töchter großzieht, betonte, wie wichtig ihm die gemeinsamen Erlebnisse sind. "Jetzt, wo ich im Ruhestand bin, ist es mein Ziel, bei so vielen besonderen Momenten wie möglich dabei zu sein, von Gutenachtgeschichten und Teepartys bis hin zu romantischen Abenden zu zweit." Wie der Football-Star weiter erzählte, wolle er seine Zeit mit der Familie nutzen und versprach dabei seinen Fans, dass auch in Zukunft sein charakteristischer Humor und seine weltberühmten "Papa-Witze" nicht zu kurz kommen werden.

Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern