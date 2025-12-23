Sohn blockiert Familie: Victoria Beckham meldet sich im Netz

Mitten im angespannten Familienstreit präsentierte sich Victoria Beckham (51) nun in bester Laune. Die Modedesignerin und ehemalige Sängerin feierte mit dem Team ihrer Mode- und Beautymarke und zeigte keinerlei Anzeichen von Trübsal. Auf Instagram teilte sie Momente ihrer Feier, in denen sie scherzhaft den Fokus auf sich selbst legte: "Auf mich! Genug von mir – was haltet ihr eigentlich von mir?" Auch beim anschließenden Weihnachtsessen machte sie gute Miene, während sie humorvoll betonte, wie wichtig es sei, gut beleuchtet zu werden. Damit nahm sie augenzwinkernd Bezug auf ihre Netflix-Dokumentation.

Der Clip kommt jedoch zu einem umstrittenen Zeitpunkt: Victorias ältester Sohn Brooklyn (26) blockierte kürzlich offenbar nicht nur sie, sondern die gesamte Familie auf Instagram. Laut Daily Mail veröffentlichte der 26-Jährige zuvor ein Koch-Video, in dem er zeigte, wie man ein Hähnchen mariniert. Ein Like von Victoria unter diesem Beitrag sorgte daraufhin für zahlreiche Kommentare, die Brooklyn zur Versöhnung mit der Familie aufforderten. Dieser Umstand könnte ihn jedoch verärgert und nun zum endgültigen Bruch geführt haben.

Zunächst wurde vermutet, dass sowohl Victoria als auch ihr Mann David Beckham (50) ihrem Sohn entfolgt seien. Brooklyns Bruder Cruz Beckham (20) räumte jedoch schnell mit den Gerüchten auf: "Nicht wahr!", schrieb er. "Meine Eltern würden ihrem Sohn niemals entfolgen. Sie wachten auf und waren blockiert. Genauso wie ich." Eine Quelle der Daily Mail verriet zudem, dass Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) in Ruhe gelassen werden wollen. Sie sollen die Beckhams gebeten haben, den Kontakt einzustellen. Ein weiterer Insider betont jedoch, dass David und Victoria ihre Liebe zu Brooklyn niemals aufgeben werden.

Getty Images Victoria Beckham, Model

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Cruz, David, Brooklyn, Victoria, Nicola und Harper Beckham feiern Weihnachten

