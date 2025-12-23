"Spider-Man"-Dreh beendet: Regisseur lobt Tom Holland

Weiterer Meilenstein für Tom Holland (29): Der Schauspieler hat die Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" abgeschlossen – bestätigt vom Regisseur Destin Daniel Cretton, der am Samstag, 20. Dezember, auf Instagram das Drehende feierte. Zu sehen ist Tom mit einem Blütenkranz um den Hals neben dem Filmemacher, aufgenommen am Set, wo zuletzt in London und zuvor in Glasgow gearbeitet wurde. Mit dabei am Set: Kolleginnen und Kollegen aus dem Franchise sowie eine Crew, die Cretton überschwänglich würdigte. Der Kinostart steht ebenfalls: Ab dem 31. Juli soll der neue Spider-Man über die Leinwände klettern.

Cretton fand in seinem Post große Worte: Er nannte den Film "den größten, lohnendsten" seiner Karriere und bedankte sich bei seiner Familie, der "unglaublichen Crew" und dem "fantastischen Cast". Vor allem Tom bekam Sonderapplaus: "Für deine freundliche, großzügige Führung vor und hinter der Kamera, für deinen unermüdlichen Einsatz, deine furchtlosen Darbietungen und für deine Freundschaft", schrieb der "Shang-Chi"-Regisseur. Gedreht wird seit August, zwischenzeitlich pausierte die Produktion im September kurz, nachdem sich Tom laut The Hollywood Reporter eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Kurz darauf stand der Star im Oktober wieder im Suit vor der Kamera. Neben Tom kehren Zendaya (29), Jacob Batalon (29) und Jon Favreau (59) zurück, neu dabei sind Sadie Sink (23) und Liza Colón-Zayas. Nur zwei Wochen vor "Brand New Day" startet zudem "The Odyssey", an dem Tom und Zendaya ebenfalls beteiligt sind.

Privat und beruflich überschneiden sich bei Tom und Zendaya seit Jahren die Wege. Das Paar, das seine Beziehung diskret hält, wurde im Sommer zusammen am Set in London fotografiert. Tom nutzt seine Reichweite gern auch für Herzensprojekte abseits des Rampenlichts: Mit seinen Brüdern Sam, Harry und Paddy engagiert er sich über The Brothers Trust für wohltätige Zwecke; nach dem kurzen Gesundheitszwischenfall meldete er sich dort im September selbst zu Wort und versicherte, es gehe bergauf. Freundschaften am Set, Familienrückhalt und die enge Zusammenarbeit mit seiner Partnerin – genau diese Mischung prägt den Alltag des Schauspielers hinter der Maske des Superhelden.

Getty Images Hollywoodstar Tom Holland

Instagram / destindaniel Destin Daniel Cretton und Tom Holland zum Abschluss der Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day"

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021