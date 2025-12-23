Schockierend: Zeigen diese Fotos Epsteins Suizidversuch?

Neue, bislang unveröffentlichte Fotos aus den Unterlagen des Justizministeriums sorgen für Aufsehen: Wie TMZ berichtet, zeigen sie Jeffrey Epstein (†66) nach einem nächtlichen Notfall im Juli 2019 im Metropolitan Correctional Center in New York. Auf den Aufnahmen, die kurz nach 1:45 Uhr entstanden sein sollen, ist der einstige Unternehmer bewusstlos, in einen Anti-Suizid-Overall gekleidet, sowie mit Verletzungen an Hals, Armen, Händen, Beinen und Füßen zu sehen. Zudem dokumentieren sie ein weiteres gefundenes Hilfsmittel.

Die Bilder stammen aus den sogenannten "Epstein Files" des Justizministeriums und illustrieren, wie eng getaktet die Ereignisse in jener Nacht abliefen. Wenige Tage zuvor war Epsteins Antrag auf Kaution abgewiesen worden, und er wartete auf seinen Prozess wegen bundesweiter Anklagen. Laut den Dokumenten war um 1:27 Uhr im besonders gesicherten Bereich des Gefängnisses von einem "möglichen Suizidversuch" die Rede – nur wenige Wochen, bevor Epstein im August 2019 tot in seiner Zelle gefunden wurde.

Erst am vergangenen Freitag hatten die US-Behörden die lange erwarteten "Epstein Files" veröffentlicht. Die Unterlagen enthielten zahlreiche Fotos und Dokumente, die Jeffreys Verbindungen zu bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Musik und Film belegten. Unter anderem zeigte ein von CNN berichtetes Bild Kevin Spacey (66) Seite an Seite mit Bill Clinton (79) – beide lässig an Stuhllehnen gelehnt und in ein Gespräch vertieft. Das Material machte deutlich, wie eng Jeffrey mit verschiedenen Berühmtheiten vernetzt war. Nach Informationen von Mirror dokumentierten die Akten außerdem Kontakte zu weiteren Prominenten wie Michael Jackson (†50), Mick Jagger (82) sowie Andrew Mountbatten Windsor (65) und Sarah Ferguson (66).

